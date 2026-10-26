Fiestas patrias: La Chorrera celebrará desfiles con escuelas del distrito y una ruta más corta tras el terremoto

El recorrido comenzará en los predios del parque Feuillet, en la calle ubicada a un costado del antiguo Magaly Ruiz, y terminará en la panadería Cesarín, sobre la avenida de las Américas.

La Chorrera, Panamá Oeste/La Chorrera, distrito de la provincia de Panamá Oeste, realizará sus desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre únicamente con centros educativos del distrito y bandas independientes locales, en un recorrido más corto que facilite la evacuación de estudiantes y espectadores ante cualquier emergencia, después del terremoto del pasado 9 de octubre.

La Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca) explicó que se prevé la participación de alrededor de 36 escuelas, además de las bandas independientes chorreranas que decidan sumarse. No se han invitado delegaciones estudiantiles de otros distritos.

“Nosotros tenemos alrededor de treinta y seis escuelas; no se ha invitado porque eso es lo que hemos limitado, invitar a escuelas foráneas”, explicó Mario Ramírez, representante del Meduca.

El recorrido comenzará en los predios del parque Feuillet, en la calle ubicada a un costado del antiguo Magaly Ruiz, y terminará en la panadería Cesarín, sobre la avenida de las Américas, explicó Francisco Núñez, presidente de junta de Festejos Patrios.

El cambio fue analizado con los estamentos de seguridad para evitar sectores donde el cableado y las edificaciones podrían dificultar el desalojo o el ingreso de los equipos de emergencia.

“En el cambio de la ruta, se refiere a un área más abierta que dé facilidad a los cuerpos de emergencia”, explicó el mayor Jair Ruiz, representante del Cuerpo de Bomberos.

Según los bomberos, el trayecto contará con entre siete y ocho puntos para realizar maniobras de desalojo. También se establecerán espacios para atender a personas que sufran desmayos u otras situaciones durante la actividad.

“Sabemos que no hay estructuras, edificaciones altas cercanas a esta ruta nueva que se acaba de acordar, por lo cual es apropiada para evitar una situación”, añadió.

Como parte de la preparación, los estudiantes recibirán trípticos con indicaciones sobre cómo actuar ante una emergencia. Las medidas se coordinan con los bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Cruz Roja.

Los actos comenzarán a las 7:00 a. m. con la izada del pabellón nacional en el Palacio Municipal. Posteriormente, las autoridades se trasladarán al parque Feuillet para continuar el protocolo e iniciar los desfiles a las 9:00 a. m.

Sobre las actividades y los tradicionales concursos del 28 de noviembre, el representante del Meduca señaló que, hasta el momento de sus declaraciones, no habían sido cancelados.

Con información de Yenny Caballero.