Panamá incorpora a 25 nuevos controladores aéreos tras completar su formación

De más de 5,000 aspirantes iniciales, solo 120 fueron seleccionados para avanzar en el proceso de preparación, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Ciudad de Panamá/Un grupo de 25 jóvenes se incorporará al equipo de controladores aéreos de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), específicamente en las áreas de ruta y control, tras completar un proceso de formación de 18 meses.

Rafael Bárcenas, director de la AAC, explicó que la selección fue altamente exigente. De más de 5,000 aspirantes iniciales, solo 120 fueron seleccionados para avanzar en el proceso de preparación, de acuerdo con los requisitos establecidos.

“Pasaron por un control muy difícil más de 5 mil aplicantes; fueron escogidos solamente 120 y no porque no quisiéramos escoger a más, sino porque fueron los que calificaron. Esto los llevó a un curso de 18 meses donde el Estado panameño ha invertido en la formación de estos profesionales”, indicó Bárcenas.

La incorporación de nuevos profesionales responde a las necesidades de crecimiento de la aviación panameña y de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que requieren personal especializado para garantizar el control y la seguridad del tránsito aéreo.

Según la entidad, la preparación de estos profesionales representa un desafío, debido a los altos niveles de exigencia y responsabilidad que implica el trabajo de un controlador aéreo. Actualmente, se mantienen otros cursos de formación que están próximos a finalizar.

Katherine Delgado, una de las graduadas, describió el proceso como una experiencia exigente que requirió perseverancia y compromiso.

“Ha sido un camino muy difícil, muy largo, es muy retador, lleva mucha responsabilidad y me alegra mucho que nacionalmente e internacionalmente, por fin los controladores aéreos sean reconocidos”, expresó tras recibir su diploma.

Bárcenas también señaló que Panamá mantenía un rezago en la formación de controladores aéreos, por lo que la preparación de nuevo personal busca contribuir al fortalecimiento de esta área estratégica para el sector aeronáutico nacional.

Con información de Jorge Quirós