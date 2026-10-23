ITSE gradúa a 320 estudiantes de carreras técnicas especializadas

ITSE busca continuar aportando talento técnico al país y ampliar las oportunidades de formación para jóvenes que aspiran a incorporarse al mercado laboral con conocimientos especializados.

Ciudad de Panamá/Un total de 320 estudiantes del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) culminaron sus carreras y participaron en una ceremonia de graduación, en la que celebraron el logro académico junto a familiares y docentes.

Los graduandos se formaron en distintas áreas, entre ellas innovación digital y operaciones hoteleras, con programas orientados a responder a las necesidades del sector productivo y fortalecer la preparación de profesionales técnicos en Panamá.

Dafni Mora, gerente educativa del ITSE, destacó que la institución busca facilitar la incorporación de personal calificado al mercado laboral mediante carreras de ciclo corto, con una duración de entre uno y dos años.

“El poder incorporar al sector productivo mano de obra de ciclo corto, en un tiempo de uno a dos años, en las diferentes áreas”, señaló Mora sobre el propósito de la formación que ofrece el instituto.

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De acuerdo con sus directivos, la preparación académica busca desarrollar competencias profesionales, innovación, ética y responsabilidad, para que los egresados puedan responder a las exigencias de un entorno laboral en constante evolución.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos tres estudiantes que obtuvieron los mejores puestos académicos de todo el instituto, como distinción a su desempeño durante la formación.

Entre ellos estuvo Mayrenis Gómez, quien alcanzó el primer puesto del ITSE y aprovechó la ocasión para destacar la importancia de impulsar una mayor participación femenina en las áreas científicas y tecnológicas.

“Es un incentivo a las mujeres, que nos falta representación en la ciencia y la tecnología, en este mundo que constantemente está en cambios”, expresó Gómez.

Con esta nueva promoción, el ITSE busca continuar aportando talento técnico al país y ampliar las oportunidades de formación para jóvenes que aspiran a incorporarse al mercado laboral con conocimientos especializados.

Con información de Jocelyn Mosquera