Vaticano da luz verde para avanzar con la causa de beatificación y canonización del sacerdote panameño Guillermo Sosa Icaza

La Arquidiócesis de Panamá comenzará los preparativos necesarios para la fase diocesana del proceso, de acuerdo con las disposiciones canónicas de la Iglesia católica.

La Santa Sede autorizó que avance la causa de beatificación y canonización del sacerdote panameño Guillermo Sosa Icaza, según anunció este domingo 1 de noviembre el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, durante su homilía con motivo de la solemnidad de Todos los Santos.

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El anuncio representa un nuevo paso en el proceso eclesiástico que busca investigar la vida, las virtudes y el testimonio del religioso, reconocido por la Iglesia con el título de siervo de Dios.

Ulloa informó que el Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano, mediante el protocolo 3863, comunicó que no existe impedimento por parte de la Santa Sede para que se lleve adelante la causa de beatificación y canonización del presbítero Guillermo Sosa Icaza.

"Con profunda alegría y gratitud a Dios comunicamos que el Dicasterio para las Causas de los Santos de la Santa Sede ha informado que nada obsta por parte de la Santa Sede para que pueda llevarse adelante la causa de beatificación y canonización", expresó monseñor.

¿Qué significa la autorización del Vaticano?

La comunicación de la Santa Sede, conocida en el ámbito eclesiástico como nihil obstat, indica que el Vaticano no presenta objeciones para que continúen los procedimientos correspondientes.

Esto no significa que Guillermo Sosa Icaza haya sido beatificado o canonizado, sino que se ha dado un paso previo para avanzar en la investigación de su causa.

Iglesia iniciará preparativos para investigar la vida de Guillermo Sosa Icaza

Así las cosas, la Arquidiócesis de Panamá comenzará los preparativos necesarios para la fase diocesana del proceso, de acuerdo con las disposiciones canónicas de la Iglesia católica.

El siguiente paso es la conformación y designación de las comisiones, expertos y responsables encargados de realizar las investigaciones históricas, documentales y testimoniales relacionadas con la vida y el ministerio sacerdotal de Guillermo Sosa Icaza. Estas diligencias permitirán recopilar información y testimonios que serán examinados conforme a las normas establecidas por la Iglesia.

Ulloa también invitó a las personas que conocieron al sacerdote o que conservan documentos, escritos y testimonios sobre su trayectoria a colaborar con las instancias que serán designadas.

«Invitamos a quienes hayan conocido al siervo de Dios o posean documentos escritos, testimonios sobre su vida y ministerio sacerdotal, a colaborar [...] aportando toda información útil para el esclarecimiento de la verdad», manifestó.

¿Cuándo comenzará formalmente la investigación diocesana?

Aunque la Santa Sede ya comunicó que no existen impedimentos para avanzar con la causa, la apertura formal de la investigación diocesana todavía está pendiente. Según explicó Ulloa, primero deberán completarse los requisitos canónicos y organizarse los equipos responsables del proceso.

Una vez cumplidos estos procedimientos, la Arquidiócesis de Panamá anunciará oficialmente el inicio de la investigación.

"Acogemos esta noticia con esperanza y responsabilidad eclesial como un paso significativo para nuestra Iglesia panameña", expresó.