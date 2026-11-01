'No podemos permitir que la solidaridad se apague': Ulloa pide seguir ayudando a damnificados por el terremoto

"Cuando desaparezcan las noticias, cuando desaparezcan las imágenes de emergencia, será en ese momento cuando muchas familias seguirán necesitando de nuestra presencia", manifestó.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado a no abandonar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y advirtió que la solidaridad no debe desaparecer cuando la emergencia deje de ocupar los titulares de las noticias.

Durante su homilía de este domingo 1 de noviembre, en la celebración de la solemnidad de Todos los Santos, Ulloa recordó que, aunque algunas comunidades comienzan a recuperar la normalidad, numerosas familias todavía enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

"No podemos permitir que la solidaridad se vaya apagando con el paso de los días", expresó, al señalar que la reconstrucción de las zonas afectadas tomará tiempo y que muchas personas continuarán necesitando ayuda cuando disminuya la atención pública sobre la emergencia.

Ulloa recordó que el terremoto dejó viviendas destruidas, templos afectados y familias que todavía viven con miedo e incertidumbre. También relató que durante sus visitas a las comunidades afectadas pudo escuchar los testimonios de personas que perdieron parte de su patrimonio y que ahora enfrentan el desafío de reconstruir sus hogares.

"Cuando desaparezcan las noticias, cuando desaparezcan las imágenes de emergencia, será en ese momento cuando muchas familias seguirán necesitando de nuestra presencia", manifestó.

Insistió en que la atención a los damnificados debe mantenerse más allá de las primeras semanas posteriores al desastre y aseguró que la Iglesia continuará acompañando a las comunidades afectadas.

Niños afectados por el terremoto necesitan atención emocional

En el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña Panameña, monseñor dedicó parte de su mensaje a los menores que experimentaron el terremoto y sus consecuencias. Advirtió que muchos niños han sentido miedo y han visto afectadas sus viviendas y escuelas, por lo que necesitan acompañamiento para superar las experiencias vividas.

"No basta con reconstruir paredes, tenemos que ayudarles a recuperar tranquilidad, confianza y la alegría de su infancia", sostuvo.

Su mensaje puso de relieve la importancia de atender las necesidades emocionales de los menores, además de la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.

"La patria no se honra solamente levantando la bandera"

A propósito del inicio de las celebraciones del Mes de la Patria en Panamá, Ulloa invitó a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de ayudar a quienes atraviesan dificultades.

"La patria no se honra solamente levantando la bandera sino también levantando al hermano que ha caído".

El arzobispo señaló que las experiencias vividas durante las últimas semanas deben recordar a los panameños la importancia del respeto, la solidaridad y el apoyo mutuo.

No obstante, cuestionó una visión de la felicidad basada únicamente en el éxito, las posesiones materiales y el reconocimiento social. Muchas personas viven preocupadas por las apariencias y las comparaciones, dejando de valorar aspectos esenciales como la familia, la paz y el servicio a los demás, sostuvo.

Asimismo, llamó a las comunidades religiosas a convertirse en espacios de acogida para las familias, los jóvenes, los adultos mayores y las personas en situación de vulnerabilidad.

La celebración coincidió con la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, que reunió a más de 700 agentes pastorales provenientes de 101 parroquias, además de sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y laicos.

En ese contexto, Ulloa pidió que las parroquias no se limiten a organizar actividades, sino que fortalezcan su cercanía con las necesidades de la población.

El arzobispo concluyó su mensaje con una oración por las familias afectadas por el terremoto, los niños y niñas y el país al comenzar las celebraciones patrias.