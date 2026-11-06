MOP avanza en la rehabilitación de estaciones de bombeo para mejorar el drenaje en Isla Colón

En la estación Sur, uno de los principales avances es la puesta en funcionamiento automatizado del sistema, que ahora opera sin depender de generadores eléctricos.

Isla Colón, Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene los trabajos de adecuación en las estaciones de bombeo Norte y Sur, ubicadas en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de fortalecer el sistema de manejo de aguas pluviales y mejorar la capacidad de drenaje en la zona.

En la estación Sur, uno de los principales avances es la puesta en funcionamiento automatizado del sistema, que ahora opera sin depender de generadores eléctricos. Actualmente, están habilitadas dos de las tres bombas previstas, debido a que una de ellas fue sustraída anteriormente.

🔗Te puede interesar: Carretera Yaviza-Pinogana alcanza 80% de avance y beneficiará a 45 mil personas en Darién

La automatización permite regular los niveles de agua y ejecutar las descargas de manera automática. Mientras tanto, el MOP continúa con los trabajos de acabado en la caseta y los últimos ajustes de las instalaciones eléctricas.

En cuanto a la estación Norte, esta se mantiene operativa mediante generadores eléctricos, mientras se realizan las gestiones para completar la conexión del transformador con la empresa Naturgy.

Esta estación también contempla la instalación y operación de tres bombas, como parte de los trabajos dirigidos a mejorar el funcionamiento del sistema de bombeo y el manejo de las aguas pluviales en Isla Colón.