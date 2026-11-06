Alcaldía de Panamá anuncia disponibilidad de placas de enero a noviembre de 2026

La atención se brinda de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., sin interrupción durante el mediodía.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que las placas vehiculares correspondientes al período de enero a noviembre de 2026 ya están disponibles para su retiro. Con esta nueva remesa, la Tesorería Municipal asegura que se encuentra al día con el calendario de entregas.

Los contribuyentes pueden retirar sus placas en el Centro de Placas, ubicado en el parque Francisco Arias Paredes, diagonal al edificio Hatillo. La atención se brinda de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., sin interrupción durante el mediodía.

La entidad recordó que las placas permanecerán en depósito durante un año, contado a partir del mes de su emisión. Actualmente, más de 300 mil láminas no han sido retiradas, por lo que exhortó a los propietarios de vehículos a verificar si tienen alguna pendiente.

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Para realizar el trámite, los contribuyentes deben estar al día con el Impuesto Anual de Circulación y no mantener saldos pendientes con el Municipio de Panamá. También deben contar con el revisado vehicular vigente y presentar su cédula de identidad en la caja.

En caso de que el propietario no pueda acudir personalmente, podrá autorizar a otra persona mediante una nota sencilla y legible con sus datos, acompañada de una copia de su cédula.

Antes de trasladarse al centro de entrega, la Alcaldía recomienda consultar el estado de la placa a través del portal https://tributos.pty.gob.pa/Public/PlateStatusForDelivery, donde se puede verificar si está disponible para su retiro.