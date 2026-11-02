Carretera Yaviza-Pinogana alcanza 80% de avance y beneficiará a 45 mil personas en Darién

La carretera Yaviza-Pinogana, en su recta final de construcción. Con el 80%, es la primera obra vial bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá

Provincia de Darién/Con el 80% de avance, la carretera Yaviza-Pinogana, provincia de Darién, beneficiará a 15,000 habitantes de comunidades como El Real de Santa María, Pinogana y Yaviza, además de unas 30,000 personas transitorias que utilizan la ruta desde otros puntos de la provincia o del país.

Con una fecha prevista de culminación para marzo de 2027. La carretera Panamericana desde Yaviza hasta Pinogana y los puentes sobre los ríos Chucunaque y Tuira está en su etapa final. La obra, a manos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), abarcará 6,9 kilómetros, además de 940 metros de ramal. Esta tendrá acceso al Centro de Salud de Yaviza y al Hospital Manuel E. Nieto.

Lo más relevante de esta obra abarca los puentes sobre los ríos Chucunaque y Tuira, siendo el Chucunaque ya en su etapa final de construcción y el Tuira se encuentra en la etapa final del vaciado en la estructura principal, siendo una mejora a lo que respecta a su conexión con la carretera hasta Pinogana. Se estipula que el siguiente paso técnico es el tensado de cables, previo a la habilitación del paso vehicular.

Con una longitud de 185 metros cada uno, este proyecto, de la mano del MOP y del Consorcio Yaviza, cuenta con una inversión de $45.3 millones, incluido un financiamiento. Cuando el proyecto finalice, mejorará y facilitará el traslado de mercancía y personas, además de grandes avances como el desarrollo de actividades agropecuarias.

El MOP desarrolla la Ruta del Este, la primera obra vial bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá, que comprende 246.2 kilómetros de la Carretera Panamericana Este, desde Las Garzas hasta Yaviza, Darién. El proyecto incluye mejoras, ampliación y 15 años de mantenimiento, y se prevé que ambos proyectos concluyan en 2027, fortaleciendo la conectividad e integración territorial de la provincia.

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