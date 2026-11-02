Navarro advierte que Panamá tiene 'cinco o seis sitios' en situación similar a la mina de Remance

Entre los hallazgos de la mina en Remance, se mencionó contaminación por aguas negras y, por separado, la presencia de trazas de metales vinculadas al deslave.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá existen “cinco o seis sitios” como la antigua mina en Remance, en Veraguas, donde las operaciones terminaron sin un cierre ordenado ni trabajos de remediación ambiental, advirtió este lunes 2 de noviembre el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

La declaración se produjo al explicar las acciones que se desarrollan en Remance, ubicada en San Francisco de la Montaña, tras el deslave provocado por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Esta es una lección para todos nosotros. Las minas hay que cerrarlas. En Panamá tenemos cinco o seis sitios como este, donde nunca se cerró ordenadamente la mina ni se hizo la remediación ambiental”, manifestó Navarro, sin precisar cuáles son los otros lugares.

El ministro indicó que el deslave fue atendido y que se mantiene un monitoreo constante en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias. Sin embargo, señaló que todavía hay problemas ambientales que requieren intervención.

Entre los hallazgos mencionó contaminación por aguas negras y, por separado, la presencia de trazas de metales vinculadas al deslave.

“Y aparte vimos también que había, por el deslave, había trazas de metales y tal que tenemos que atender. Lo estamos atendiendo”, expresó.

Navarro no detalló qué metales fueron detectados ni sus concentraciones. También advirtió que atender la situación requerirá una inversión importante, aunque no adelantó un monto.

Va a costar una inversión fuerte porque esta mina fue abandonada hace 27 años, pero nunca fue cerrada”, dijo.

Tras el deslave, las autoridades ordenaron estudios para determinar si se produjo contaminación de las aguas y establecer el alcance de las afectaciones en el área.

Con información de María De Gracia.