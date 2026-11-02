Minsa confirma tercer caso de malaria en Los Santos

Los Santos/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Regional de Salud de Los Santos, confirmó un tercer caso de malaria en la provincia. Se trata de una mujer de 30 años, residente en Isla Cañas, cuyo contagio está asociado a un viaje realizado a la provincia de Panamá.

De acuerdo con la información suministrada por el Minsa, la mujer permaneció fuera de su comunidad desde el 4 hasta el 29 de octubre, tiempo en el que participó de un campamento de capacitación para guardabosques en Camino de Cruces, provincia de Panamá. Según la investigación epidemiológica, fue durante esta actividad cuando adquirió la enfermedad.

Tras la confirmación del caso, personal de Control de Vectores del Minsa se trasladó al área de residencia de la paciente para desarrollar acciones de bloqueo epidemiológico y control vectorial, con el propósito de evitar posibles contagios y prevenir la aparición de casos de transmisión local.

Con este nuevo registro, Los Santos contabiliza tres casos de malaria. Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que ninguno está relacionado con transmisión local dentro de la provincia.

El Minsa informó que mantiene la vigilancia epidemiológica y el seguimiento correspondiente.

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