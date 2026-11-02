AMP desplegará 143 inspectores para reforzar la seguridad marítima durante las fiestas patrias en Panamá

La AMP exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del transporte marítimo a utilizar responsablemente las líneas de emergencia disponibles las 24 horas: 911, 104 (Policía Nacional) y 103 (Benemérito Cuerpo de Bomberos).

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desplegará 143 colaboradores como parte de un operativo especial de seguridad por las fiestas patrias, con el propósito de reforzar la vigilancia en los principales puertos, muelles y atracaderos del país. La jornada se desarrollará los días 3, 4 y 5 de noviembre, para garantizar la seguridad de los pasajeros y mantener el orden en la navegación.

Las labores de control incluirán la verificación de los equipos de salvamento, el uso obligatorio de chalecos salvavidas, el cumplimiento de la capacidad autorizada de pasajeros en las embarcaciones y la revisión de la documentación reglamentaria de los operadores de transporte acuático.

El despliegue abarcará las principales zonas costeras e insulares del país, con cobertura en Panamá, Bocas del Toro, Los Santos, Colón, Darién, Veraguas, Chiriquí, Coclé y la comarca Guna Yala. La sede principal del operativo estará ubicada en puerto Aguadulce, provincia de Coclé.

En el operativo de fiestas patrias en el 2025 se registró el desplazamiento de 59,640 pasajeros y el zarpe de 6,038 embarcaciones en las zonas bajo cobertura institucional.

La AMP exhorta a la ciudadanía y a los usuarios del transporte marítimo a utilizar responsablemente las líneas de emergencia disponibles las 24 horas: 911, 104 (Policía Nacional) y 103 (Benemérito Cuerpo de Bomberos).

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