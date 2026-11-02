Fiestas Patrias: ¿Qué revisará el Minsa en los puestos de comida durante los desfiles?

Unos 43 funcionarios verificarán el cumplimiento de las normas sanitarias en las dos rutas de los desfiles. Las autoridades también dispondrán de seis ambulancias y puestos de atención médica para los asistentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unos 200 puestos de venta de alimentos serán objeto de inspecciones sanitarias durante los desfiles patrios en la ciudad de Panamá, como parte de los operativos que desarrollará el Ministerio de Salud (Minsa) para garantizar la seguridad de los consumidores y brindar atención médica a quienes participen en estas celebraciones.

El director regional metropolitano de Salud, Ricardo Torres, explicó a TVN Noticias que aproximadamente 43 funcionarios estarán distribuidos en las dos rutas de los desfiles para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

De los 200 microempresarios que han formalizado su participación, 100 estarán ubicados en la ruta del Casco Antiguo y otros 100 en la vía España. Todos han pasado por un proceso previo de verificación y orientación sanitaria.

"Estas personas han pasado por una verificación con orientación por parte del Ministerio de Salud y, en teoría, no debería haber ningún inconveniente con respecto a lo que es el expendio de alimentos en la ruta del desfile", manifestó Torres.

Los establecimientos autorizados contarán con un gafete y una identificación que permitirá a los consumidores reconocer los puestos que han cumplido con los requisitos establecidos.

¿Qué sanciones podrían recibir los vendedores?

Durante los recorridos, los inspectores verificarán las condiciones de manipulación y conservación de los alimentos, así como la vestimenta de los vendedores y el cumplimiento de las medidas de higiene.

Torres explicó que, en los operativos anteriores, las principales irregularidades detectadas estuvieron relacionadas con el uso de delantales que no cumplen con las normas sanitarias y la utilización de prendas en las manos durante la manipulación de alimentos.

Por estas faltas se han impuesto multas de entre $5 y $10, aunque aclaró que las sanciones sanitarias ordinarias pueden oscilar entre $501 y $5,000.

En caso de detectar alimentos en mal estado, productos vencidos o irregularidades que comprometan su inocuidad, el Minsa procederá con el decomiso y la destrucción de la mercancía. "Claro que sí, se hace lo que es el decomiso y la destrucción", afirmó al ser consultado sobre los procedimientos ante la detección de alimentos descompuestos.

El funcionario aclaró que no existen restricciones específicas sobre los tipos de comida que pueden comercializarse durante los desfiles, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas de preparación y conservación.

También recomendó a los consumidores prestar especial atención a los puestos ubicados fuera de las rutas oficiales, debido a que podrían no haber pasado por las verificaciones previas.

Seis ambulancias para atender emergencias

Además de las inspecciones sanitarias, el Minsa instalará puestos de atención médica en ambas rutas, con personal médico, enfermeras y técnicos de urgencias.

Seis ambulancias estarán disponibles para el traslado de pacientes, en coordinación con el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Torres recomendó a quienes asistirán a los desfiles mantenerse hidratados, utilizar ropa fresca, sombreros y prendas que los protejan de la exposición solar, especialmente en el caso de los niños y adultos mayores.

También aconsejó desayunar antes de acudir a las actividades.

Alertan sobre estafadores; se hacen pasar por inspectores de salud

En otro tema, Torres advirtió sobre un incremento de las estafas contra propietarios de establecimientos comerciales, mediante personas que se identifican falsamente como funcionarios del Ministerio de Salud.

Según explicó, desde mayo han detectado esta práctica, en la que los estafadores contactan a los comerciantes por WhatsApp para advertirles sobre supuestas irregularidades en sus documentos y exigirles pagos.

"El Ministerio de Salud nunca hace contactos con dueños de locales de interés sanitario vía WhatsApp", afirmó.

El funcionario aclaró que los inspectores oficiales deben identificarse con su gafete y levantar un acta de inspección sanitaria. Además, instó a los comerciantes afectados a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.

Mantienen vigilancia por casos de malaria en Merca Panamá

Finalmente, el director regional metropolitano de Salud se refirió a los casos de malaria detectados en Merca Panamá, donde continúan las labores de vigilancia epidemiológica y control de vectores.

Indicó que las personas diagnosticadas reciben tratamiento y seguimiento, mientras se mantiene un puesto de salud para identificar posibles nuevos casos.

Aunque no precisó la cantidad actualizada de contagios, aseguró que las intervenciones sanitarias continúan concentradas en el mercado.

Torres también aclaró que la malaria no se transmite por consumir frutas, verduras u otros alimentos comercializados en Merca Panamá, sino mediante la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

En ese sentido, reiteró que los ciudadanos pueden continuar comprando productos en el mercado, mientras los equipos sanitarios mantienen las labores de vigilancia.