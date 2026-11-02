Clima en Panamá: lluvias fuertes y ráfagas de viento afectarán varias provincias

Las autoridades advierten sobre posibles crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y fuertes ráfagas de viento en las zonas donde se registren tormentas eléctricas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El inicio de la semana estará marcado por cielos nublados, lluvias y aguaceros de variada intensidad, acompañados de tormentas eléctricas en distintos sectores de Panamá, de acuerdo con el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) para este lunes 2 de noviembre de 2026.

Las precipitaciones más intensas se esperan durante la tarde en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí, donde también podrían registrarse fuertes ráfagas de viento.

Ante estas condiciones, se advierte sobre la posibilidad de un incremento en los niveles de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en las zonas donde se registren lluvias significativas.

¿Dónde lloverá durante el día?

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén aguaceros con tormentas en el sector marítimo, que podrían desplazarse hacia tierra firme, principalmente en Colón y la comarca Guna Yala.

Para la tarde y noche se esperan lluvias y aguaceros dispersos con tormentas a lo largo de la vertiente, con mayor probabilidad de precipitaciones significativas en Colón, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Mientras tanto, en el Pacífico, las lluvias podrían comenzar desde las primeras horas del día, con aguaceros y tormentas en el sector marítimo que podrían alcanzar de manera dispersa Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero.

Durante la tarde se anticipa un incremento de las precipitaciones, con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas y ráfagas de viento en varias provincias.

En horas de la noche, las lluvias podrían persistir en Chiriquí, mientras que en el resto de la vertiente se esperan precipitaciones dispersas o aisladas.

Advierten sobre crecidas de ríos y deslizamientos

Las condiciones meteorológicas previstas también podrían representar riesgos para las comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos.

En las áreas donde se desarrollen tormentas eléctricas, además de las descargas atmosféricas, podrían registrarse vientos locales fuertes en forma de ráfagas, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

También se pide especial cuidado cuando las tormentas se presenten en las áreas marítimas, debido a los riesgos que estas condiciones pueden representar para las actividades de navegación.

Se recomienda a la población seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y mantenerse informada sobre los avisos de vigilancia meteorológica vigentes.

Temperaturas y condiciones marítimas

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C en la mayor parte del territorio nacional, mientras que en la cordillera Central se mantendrán entre 14 °C y 24 °C.

En cuanto a los vientos, se prevén velocidades de hasta 28 km/h durante la madrugada y la mañana en el Caribe occidental y central. Para la tarde y noche, los vientos podrían alcanzar los 34 km/h en otros sectores del país.

Las condiciones marítimas requieren precaución en ambas vertientes. En el Caribe se esperan olas de entre 0.91 y 1.31 metros, mientras que en el Pacífico podrían alcanzar alturas de entre 0.61 y 1.40 metros.

Por otra parte, los índices de radiación ultravioleta oscilarán entre 3 y 7, correspondientes a niveles de riesgo moderado y alto.