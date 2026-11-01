'Se va a firmar': Mulino sancionará el Presupuesto 2027 pese a cuestionamientos por contrataciones públicas

El mandatario confirmó que sancionará la ley de presupuesto y anunció que no estará en Colón el 5 de noviembre. También prevé firmar este lunes el proyecto de descuentos a jubilados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente José Raúl Mulino confirmó que sancionará la ley de presupuesto general del Estado, al ser consultado sobre los cuestionamientos a las disposiciones sobre contrataciones aprobadas por la Asamblea Nacional.

“Pero se va a firmar igual, se va a firmar”, respondió el mandatario durante su visita al Parque Omar, donde participó este domingo en la celebración del Día del Niño y la Niña.

En sus declaraciones, Mulino sostuvo que la disponibilidad de recursos determinará la ejecución del gasto.

La ley puede decir lo que usted tenga que decir o quiera decir, pero acuérdese de una cosa: el que dispone de los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si hay, hay, y si no, pues no hay. Así de sencillo, ¿no? Esas cosas no me preocupan a mí. Pero sí es cierto algo: en estas eventualidades se necesita agilidad, pero también que esa agilidad vaya acompañada de transparencia y fiscalización del contralor”, afirmó.

Una de las quejas de algunos sectores del país y de diputados, durante el debate del presupuesto 2027, que asciende a $35,111 millones, fue la modificación al artículo 370, impulsada por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, que hace excepciones a la ley de contrataciones públicas. El cambio plantea incluir a los ministerios de Obras Públicas, Educación y Gobierno, entre otras instituciones, dentro de las entidades que podrían acogerse a excepciones para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos.

Estas contrataciones procederían ante situaciones fortuitas y de urgencia, o circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria, bajo las condiciones establecidas en la propuesta. El texto también contempla que las entidades adopten un reglamento especial de contratación, aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.

Entre las entidades ya comprendidas en esta dispensa figuran el Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, la Autoridad de Aseo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

No asistirá a Colón el 5 de noviembre

El presidente anunció que no estará en Colón el próximo 5 de noviembre y señaló que ya había comunicado su ausencia al gobernador.

“No, no podré ir, no podré ir. Ya hablé con el gobernador ayer, no podré estar en Colón”, dijo.

El mandatario sostuvo que su vínculo con la provincia no depende de su presencia durante esa fecha. En sus declaraciones no precisó el motivo por el que no asistirá.

Llamado a compartir con los niños

Durante la actividad en el Parque Omar, organizada por el Despacho de la Primera Dama, Mulino felicitó a los niños y destacó la presencia de padres y abuelos acompañándolos.

“Lo bonito que he podido apreciar hoy es que todos los niños están con sus papás y sus abuelos. Eso es muy lindo”, expresó. El presidente invitó a las familias a participar en estas actividades y a compartir tiempo con los más pequeños.

“A todos los niños, muchas felicidades, que la pasen bonito”, manifestó. “Ustedes son el futuro y se les quiere, muchas gracias”.

Reporta nuevas afectaciones por el sismo

Consultado sobre las consecuencias del movimiento sísmico del sábado, Mulino confirmó que se registraron nuevas afectaciones en viviendas y mencionó a Bajo Corral entre los lugares afectados.

El mandatario explicó que no sintió el movimiento porque en ese momento se desplazaba en su vehículo, aunque posteriormente recibió información sobre lo ocurrido.

También reiteró que el apoyo a las zonas afectadas continuará.

Reitera que firmará proyecto de descuentos a jubilados

Mulino reiteró que tiene previsto sancionar este lunes 2 de noviembre el proyecto de ley que amplía los descuentos a jubilados, antes del Consejo de Gabinete Extraordinario programado para las 10:00 a. m.

“Pero sí, lo tengo planificado para firmarlo antes de que empiece el Consejo de Gabinete Extraordinario mañana a las 10”, indicó.

Al ser consultado sobre el consenso en torno a la iniciativa, recordó que la había devuelto con observaciones y que sostuvo conversaciones con diputados.

“Así que yo espero que esté todo ahí”, manifestó. “Y pa'lante, vamos a firmarlo mañana”.

Con información de María De Gracia