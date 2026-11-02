Viajeros aprovechan las fiestas patrias para trasladarse al interior; estas son las rutas más demandadas

La disminución coincide con que algunos ciudadanos todavía debían cumplir con su jornada laboral, por lo que se prevé que más personas acudan a la terminal al finalizar sus labores.

La Terminal Nacional de Transporte de Albrook registró desde tempranas horas de este lunes movimiento de pasajeros hacia distintas provincias, con mayor demanda en las rutas hacia Chiriquí y Bocas del Toro. Aunque las filas disminuyeron al mediodía, se espera un nuevo aumento de viajeros durante la tarde y este martes.

Desde las 6:00 a.m. se observaron filas en las boleterías, principalmente de personas que buscaban trasladarse hacia varias provincias del interior. Sin embargo, al mediodía el movimiento había bajado y las taquillas se encontraban prácticamente vacías.

La disminución coincide con que algunos ciudadanos todavía debían cumplir con su jornada laboral, por lo que se prevé que más personas acudan a la terminal al finalizar sus labores.

Entre los viajeros consultados hubo quienes se trasladaban por compromisos de trabajo y otros que aprovecharon los días libres para reunirse con sus familiares y participar en las actividades de fiestas patrias en distintas provincias.

Algunos señalaron que estos encuentros tienen un significado especial luego de las dificultades que han atravesado sus familias a raíz del terremoto que afectó varias zonas del país.

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Aumenta el movimiento de pasajeros

El gerente de Operaciones de la Terminal Nacional de Transporte, Abraham Riega, informó que durante el sábado y domingo se registraron incrementos en el movimiento de pasajeros. Según explicó, el aumento fue de aproximadamente un 20% el sábado y un 33% el domingo.

En las rutas hacia Darién, Veraguas y Azuero también se reportaron incrementos importantes, con variaciones de hasta un 36% el domingo y un 30% el sábado, de acuerdo con los datos compartidos por la administración de la terminal.

Entre los destinos con mayor demanda para estos días figuran la costa atlántica, Azuero, Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Buses adicionales y horarios de salida

Para atender la demanda, se han habilitado viajes adicionales en algunas rutas. En el caso de Bocas del Toro, este lunes estaban programadas salidas a las 6:00 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m., 8:30 p.m. y 9:00 p.m.

Para este martes también se anunció un viaje especial hacia esa provincia a las 7:30 a.m., además de salidas previstas para las 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

Los transportistas indicaron que la habilitación de más unidades dependerá del flujo de pasajeros. No obstante, la administración de la terminal aseguró que hay buses disponibles para atender a quienes decidan viajar durante estos días.

La Terminal Nacional de Transporte de Albrook mantiene operaciones las 24 horas, aunque los viajeros deben tomar en cuenta los horarios específicos de salida de cada ruta y planificar sus traslados.

Se espera que el movimiento de pasajeros aumente nuevamente durante la tarde de este lunes y continúe este martes, cuando más personas tengan disponibilidad para viajar al interior del país.

Información de Jessica Román