Localizan sin vida a niño de cuatro años en el río Fonseca, en la comarca Ngäbe-Buglé

La búsqueda se desarrolló el sábado en Soloy, distrito de Besikó, con participación de personal del Sinaproc, voluntarios y residentes de la comunidad.

Comarca Ngäbe Buglé/Un niño de cuatro años que había sido reportado como desaparecido fue localizado a orillas del río Fonseca, cerca de la comunidad de Dos Mil, corregimiento de Soloy, distrito de Besikó, en la comarca Ngäbe-Buglé.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) indicó que personal funcionario y voluntario de la institución participó en la búsqueda, en coordinación con miembros de la comunidad.

Según los reportes preliminares, la emergencia se registró aproximadamente a las 12:30 p. m., cuando el niño se encontraba junto a su familia a orillas del río. Al conocerse su desaparición, se activaron los equipos de respuesta rápida en la zona comarcal.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 3:00 p. m. de ayer sábado. Voluntarios de Besikó y residentes del área realizaron la extracción hacia la orilla. El Ministerio Público quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

Advierten sobre posibles crecidas repentinas

Al momento del reporte, el cielo en Soloy estaba parcialmente nublado y no se registraban precipitaciones en el sector. Sin embargo, el Sinaproc señaló que ya se reportaban lluvias sobre la cordillera.

La institución hizo un llamado a las comunidades a no ingresar ni intentar cruzar ríos o quebradas, ante la posibilidad de crecidas repentinas provocadas por las lluvias en las zonas altas.