Clima en Panamá: lluvias aisladas y descargas eléctricas en el mar y cielo nublado en tierra firme

Las lluvias de la tarde abarcarán sectores de Panamá, Darién, Veraguas, Azuero y la frontera con Costa Rica. Se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias significativas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Aguaceros con tormentas se prevén para la tarde de este domingo en la zona fronteriza con Costa Rica, el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá, Darién y las comarcas Emberá, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la madrugada y la mañana, la vertiente del Pacífico tendrá condiciones mayormente estables y cielo parcialmente nublado, excepto en el golfo de Panamá, donde se esperan lluvias aisladas con descargas eléctricas puntuales.

Por la noche predominará el cielo mayormente despejado en esta vertiente. Sin embargo, en los golfos de Panamá y Chiriquí se esperan lluvias con tormentas fuertes que se acercarán a las costas.

Lluvias en sectores del Caribe

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias con tormentas en áreas marítimas, con incursión hacia Guna Yala, Colón y Bocas del Toro. En el resto de la vertiente habrá abundante nubosidad.

Para la tarde se prevé cielo nublado, sin descartar lluvias ocasionales en las cordilleras y sectores montañosos.

Durante la noche podrían ingresar nuevamente lluvias dispersas a las costas de Bocas del Toro y Guna Yala.

El pronóstico recuerda que permanece vigente un aviso de vigilancia por lluvias significativas y pide seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Temperaturas y vientos; oleaje y radiación solar

Las temperaturas mínimas estarán entre 14 °C y 18 °C en áreas montañosas, mientras que en las zonas de menor altitud oscilarán entre 20 °C y 24 °C.

Las máximas alcanzarán entre 25 °C y 32 °C en sectores del occidente y provincias centrales.

A nivel nacional se esperan vientos del norte, con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora. También habrá períodos de calma y vientos del suroeste en el occidente de la vertiente del Pacífico.

En el Pacífico se prevén olas de 0.60 a 0.90 metros, dentro de condiciones normales. En el Caribe se espera un estado del mar favorable, con olas de hasta 1.20 metros.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 5 y 7, con niveles de moderados a altos.