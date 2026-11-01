Clima en Panamá: lluvias aisladas y descargas eléctricas en el mar y cielo nublado en tierra firme
Las lluvias de la tarde abarcarán sectores de Panamá, Darién, Veraguas, Azuero y la frontera con Costa Rica. Se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias significativas.
Ciudad de Panamá, Panamá/Aguaceros con tormentas se prevén para la tarde de este domingo en la zona fronteriza con Costa Rica, el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá, Darién y las comarcas Emberá, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
Durante la madrugada y la mañana, la vertiente del Pacífico tendrá condiciones mayormente estables y cielo parcialmente nublado, excepto en el golfo de Panamá, donde se esperan lluvias aisladas con descargas eléctricas puntuales.
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Por la noche predominará el cielo mayormente despejado en esta vertiente. Sin embargo, en los golfos de Panamá y Chiriquí se esperan lluvias con tormentas fuertes que se acercarán a las costas.
Lluvias en sectores del Caribe
En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias con tormentas en áreas marítimas, con incursión hacia Guna Yala, Colón y Bocas del Toro. En el resto de la vertiente habrá abundante nubosidad.
Para la tarde se prevé cielo nublado, sin descartar lluvias ocasionales en las cordilleras y sectores montañosos.
Durante la noche podrían ingresar nuevamente lluvias dispersas a las costas de Bocas del Toro y Guna Yala.
El pronóstico recuerda que permanece vigente un aviso de vigilancia por lluvias significativas y pide seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Temperaturas y vientos; oleaje y radiación solar
Las temperaturas mínimas estarán entre 14 °C y 18 °C en áreas montañosas, mientras que en las zonas de menor altitud oscilarán entre 20 °C y 24 °C.
Las máximas alcanzarán entre 25 °C y 32 °C en sectores del occidente y provincias centrales.
A nivel nacional se esperan vientos del norte, con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora. También habrá períodos de calma y vientos del suroeste en el occidente de la vertiente del Pacífico.
En el Pacífico se prevén olas de 0.60 a 0.90 metros, dentro de condiciones normales. En el Caribe se espera un estado del mar favorable, con olas de hasta 1.20 metros.
Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 5 y 7, con niveles de moderados a altos.