Idaan advierte de posibles reducciones en producción de agua potable; lluvias podrían causar turbiedad en las fuentes

La institución pidió mantener una reserva para las necesidades básicas, ante la posibilidad de que aumente la turbiedad en las fuentes que abastecen a las plantas potabilizadoras.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias podrían provocar baja presión o interrupciones en el suministro de agua potable, advirtió el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en un aviso preventivo emitido este sábado 31 de octubre.

La institución explicó que, ante las lluvias previstas para distintas zonas del país por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), podrían registrarse altos niveles de turbiedad en las fuentes de agua cruda que abastecen a las plantas potabilizadoras.

Estas condiciones podrían disminuir la producción de agua potable o hacer necesaria la suspensión temporal de las operaciones de algunas plantas, afectando el suministro de las comunidades que dependen de ellas.

Piden mantener una reserva de agua

El Idaan exhortó a la población a tomar previsiones y almacenar agua potable para cubrir sus necesidades básicas.

“Exhortamos a la población a tomar las previsiones correspondientes, mantener una reserva de agua potable para las necesidades básicas y hacer un uso responsable del recurso, evitando su desperdicio”, señala el comunicado.

La entidad también recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el funcionamiento de las plantas y el suministro a través de sus canales oficiales.

El aviso no identifica plantas ni comunidades específicas afectadas, sino que advierte sobre posibles reducciones de producción o interrupciones relacionadas con las lluvias.