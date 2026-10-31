Lluvias durante el fin de semana; Instituto de Meteorología prevé que se mantendrán las precipitaciones

Ciudad de Panamá/Si tiene planes al aire libre para este fin de semana, es mejor que cargue con el paraguas. De acuerdo con los expertos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), las condiciones propias de la temporada lluviosa se mantendrán firmes tanto en el sector del Pacífico como en el Caribe, complicando las actividades recreativas y el tráfico vehicular en varias zonas del país.

Según detalló el meteorólogo Blas Córboda, tras un leve calentamiento diurno durante las mañanas, se espera para la tarde y primeras horas de la noche la formación de tormentas significativas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias más afectadas por estas precipitaciones durante el fin de semana serán Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas y sectores de la ciudad de Panamá.

Más allá del pronóstico del tiempo, las precipitaciones recientes volvieron a dejar en evidencia un problema recurrente y alarmante: la contaminación ambiental. En el río Matías Hernández, específicamente en el sector de Santa Clara, la barrera flotante diseñada para retener plásticos se vio rebasada por una masa de desechos sólidos.

Las imágenes captadas en el lugar muestran una acumulación alarmante de basura y objetos voluminosos, que van desde envases plásticos hasta neveras, estufas y partes de vehículos. Esta situación evidencia cómo los residuos arrojados indiscriminadamente terminan siendo arrastrados por las corrientes hasta la bahía de Panamá, generando un grave impacto ecológico.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la prevención y precaución al transitar por la ciudad, evitar arrojar desperdicios en los afluentes y prepararse para un fin de semana pasado por agua donde la paciencia será indispensable.