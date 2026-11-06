Alcaldía de Panamá aprueba primera guía para el diseño y recuperación de espacios públicos

La Alcaldía destacó que el objetivo es avanzar hacia una ciudad con espacios más inclusivos, seguros, sostenibles y funcionales, que faciliten la conexión entre los barrios y sus comunidades.

Ciudad de Panamá/El distrito de Panamá contará con nuevos criterios para el diseño, construcción y recuperación de sus espacios públicos, tras la aprobación de la primera Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público, un instrumento técnico que busca mejorar la accesibilidad, seguridad y calidad de los entornos urbanos.

La iniciativa de la Alcaldía de Panamá surge ante problemas que durante años han afectado distintos puntos de la ciudad, entre ellos el estacionamiento indebido de vehículos, las ocupaciones no autorizadas y el deterioro de las infraestructuras peatonales, condiciones que limitan la movilidad y el disfrute de estos espacios por parte de la ciudadanía.

El documento establece lineamientos en seis áreas: accesibilidad universal, mobiliario urbano, infraestructura verde y azul, movilidad y conectividad, iluminación y seguridad, y diseño urbano sostenible. Con estos criterios se busca dar mayor protagonismo al peatón y promover espacios que respondan a las necesidades de personas de todas las edades y capacidades.

Entre las medidas contempladas figuran la incorporación de más árboles, jardines de lluvia y áreas verdes, así como la adecuación de recorridos para peatones y ciclistas. También se plantean mejoras en la iluminación, la seguridad y las condiciones para el descanso y la convivencia comunitaria.

La elaboración de esta guía tomó más de un año e incluyó consultas públicas para recoger observaciones de la ciudadanía, además del trabajo de equipos técnicos municipales y especialistas en urbanismo. Su aprobación por parte del Consejo Municipal permitirá utilizarla como referencia para futuros proyectos de construcción, mejoramiento y recuperación de espacios públicos.

La Alcaldía destacó que el objetivo es avanzar hacia una ciudad con espacios más inclusivos, seguros, sostenibles y funcionales, que faciliten la conexión entre los barrios y sus comunidades.

Los ciudadanos y profesionales interesados en conocer los nuevos lineamientos pueden consultar la guía a través del sitio web DPU.MUPA.GOB.PA.