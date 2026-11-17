Nuestro panel de expertos en TVMAx deportes, abordaron el tema de Carlos Harvey, uno de los jugadores importantes de la selección de Panamá dirigida por el entrenador Thomas Christiansen.

Panamá/El futuro de Carlos Harvey en Minnesota United comienza a generar interrogantes de cara a la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS). El mediocampista panameño tuvo una participación limitada durante la campaña 2026, una situación que contrasta con el rendimiento que ha mostrado con la Selección de Panamá.

Durante el programa TVMAX Deportes, Ricardo Icaza y Blas Pérez analizaron el panorama del futbolista, quien apenas disputó 379 minutos en la MLS, repartidos en 14 partidos, con solamente tres titularidades.

Ante la poca continuidad, Minnesota United podría evaluar su salida o incluirlo entre los jugadores transferibles. Sin embargo, el caso tiene un componente contractual importante: Harvey tiene vínculo con el club hasta 2028, con una opción hasta 2029, por lo que cualquier movimiento deberá respetar las condiciones de su contrato y los procedimientos establecidos por la MLS.

El panorama del volante será seguido de cerca por el entorno de la Selección de Panamá y el técnico Thomas Christiansen, considerando la importancia de que sus internacionales cuenten con regularidad en sus respectivos clubes.

Con la temporada de Minnesota United finalizada, el próximo mercado de movimientos será clave para conocer si Harvey continúa en el equipo o encuentra una nueva oportunidad que le permita recuperar protagonismo y minutos de competencia.

Con información de TVMAX Deportes