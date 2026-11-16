Mundial Sub17 Catar 2026 | Conoce a los rivales de la selección de Panamá

La Selección de Panamá enfrentará al anfitrión Catar, a una competitiva escuadra de Egipto y al debutante Grecia en busca de un boleto a las fases eliminatorias del certamen ecuménico.

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá ya tiene identificados a sus tres adversarios para la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El equipo dirigido por Felipe Baloy tendrá por delante un desafío que combinará la experiencia mundialista del anfitrión, el potencial futbolístico africano y la ambición de una selección europea que vivirá su primera experiencia en esta competición.

El conjunto canalero formará parte del Grupo A, donde se enfrentará a Catar, Egipto y Grecia, tres selecciones con características y recorridos diferentes, pero con el mismo objetivo: avanzar a la siguiente ronda del torneo.

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A continuación, presentamos el perfil de los rivales que tendrá Panamá en su camino mundialista.

Catar, el anfitrión que conoce el escenario

El primer rival es Catar, selección que tendrá la ventaja de jugar en casa al obtener su clasificación en condición de anfitriona. El combinado catarí cuenta con experiencia en esta categoría, con ocho participaciones anteriores en la Copa Mundial Sub-17.

Su mejor resultado histórico fue el cuarto lugar en 1991, una referencia que demuestra que el fútbol juvenil catarí ya ha tenido protagonismo en esta competición.

El equipo está dirigido por Álvaro Mejía y tiene entre sus futbolistas destacados a Dhiaeddine Benyatla, jugador del Al Gharafa, quien llega con buenas referencias tras su participación en la Copa Asiática Sub-17, donde consiguió marcar frente a Indonesia.

Benyatla sobresale por su capacidad de regate, creatividad ofensiva y habilidad en los duelos individuales, características que lo convierten en uno de los jugadores a seguir del conjunto anfitrión.

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Egipto, el poder africano y una figura con liderazgo

El segundo adversario será Egipto, selección que consiguió su boleto al Mundial tras finalizar en el tercer puesto de la Copa Africana de Naciones Sub-17 de la CAF.

El conjunto africano registra tres participaciones mundialistas en esta categoría y tiene como mejor actuación los cuartos de final alcanzados en 1997.

Bajo la conducción de Hussein Abdellatif, Egipto buscará aprovechar su capacidad técnica y ofensiva para convertirse en un rival complicado dentro del Grupo A.

Una de sus principales referencias es Ahmad Safwat, capitán del equipo y mediocampista ofensivo del Zamalek. Durante la competición africana se destacó por su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para generar oportunidades de peligro.

Su liderazgo y creatividad en el mediocampo lo convierten en una pieza importante dentro del funcionamiento colectivo de la selección egipcia.

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Grecia, un debutante que llega con ambición

El tercer rival de Panamá será Grecia, una selección que afrontará un momento especial, ya que disputará por primera vez una Copa Mundial Sub-17.

Los griegos aseguraron su clasificación mediante la eliminatoria europea de la UEFA, al conseguir uno de los mejores segundos puestos de la fase clasificatoria.

El equipo está bajo las órdenes de Vasileios Papadakis y tiene como uno de sus futbolistas más destacados a Georgios Siozios, jugador del Olympiacos.

Su versatilidad le permite desempeñarse como lateral derecho o extremo, además de contar con experiencia importante en la ruta clasificatoria europea. Siozios disputó todos los minutos de la eliminatoria y fue protagonista al marcar, en tiempo de descuento, el gol de la victoria frente a Suecia que terminó sellando el boleto de Grecia a Catar.

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Un grupo con distintos estilos y desafíos

Para Panamá, el Grupo A representará una prueba ante tres selecciones con antecedentes y características diferentes. Catar tendrá el respaldo de su condición de anfitrión y experiencia en la categoría; Egipto llegará con el impulso de su tercer puesto continental, mientras que Grecia buscará hacer historia en su primera participación mundialista.

El equipo de Felipe Baloy tendrá que prepararse para afrontar estos distintos estilos de juego con el objetivo de competir y avanzar en la cita mundialista.

Los rivales están definidos y el desafío está planteado: Panamá buscará dejar su huella en el Mundial Sub-17 de Catar 2026.

Fuente: FIFA

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