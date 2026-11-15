La selección de Panamá derrotó a Curazao en la vuelta de los cuartos de final en la Liga de Naciones Concacaf, Andrés Andrade uno de los defensores de la sele destacó el gran trabajo de sus compañeros y en especial de José Fajardo.

Panamá/El defensor Andrés Andrade destacó el trabajo táctico de la Selección de Panamá en la victoria 2-0 sobre Curazao, resultado que le permitió avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

Después del encuentro en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Andrade explicó cómo el cuerpo técnico y los jugadores analizaron las fortalezas del conjunto caribeño para neutralizar sus principales argumentos ofensivos, especialmente el juego directo y los balones largos.

"Lo estudiamos muy bien, tuvimos dos días para analizarlo. Creo que el fuerte de ayer era el balonazo. Por ahí estábamos muy pendientes en las marcas, que creo que eso fue lo que pudo marcar bastante diferencia", comentó el defensor.

El zaguero reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, pero valoró el resultado conseguido y aprovechó para destacar la actuación de José Fajardo, autor de los dos goles que definieron el compromiso.

"Siempre hay cosas que mejorar, pero darle gracias a Dios por el partido y a Fajardo, ¿no? Porque la clavó dos veces", expresó entre risas.

Andrade destaca el aporte de José Fajardo

El doblete de Fajardo fue determinante para que Panamá resolviera la eliminatoria y consiguiera sus dos objetivos deportivos. Sobre el desempeño del atacante, Andrade resaltó su compromiso y el aporte que realiza al funcionamiento colectivo del equipo.

"Fajardo es una pieza fundamental en nuestro equipo, se pudo notar hoy. Siempre entra, corre, defiende y la verdad estamos muy contentos con él acá", manifestó.

Una tarjeta amarilla que exigió concentración

Andrade también tuvo que afrontar una dificultad particular durante el compromiso, luego de recibir una tarjeta amarilla en los primeros minutos, situación que lo obligó a administrar sus intervenciones defensivas durante el resto del partido.

El futbolista reconoció que tuvo que mantener la concentración y jugar con inteligencia para evitar una segunda amonestación que pudiera comprometer su participación.

"Esa amarilla fue muy temprana y profesionalmente tocó manejarla todos los noventa minutos, tratar de ser inteligente y creo que lo manejé muy bien", explicó.

Una clasificación dedicada a todo Panamá

Uno de los momentos más emotivos de sus declaraciones llegó cuando habló del respaldo de la afición y del significado que tuvo conseguir esta clasificación en medio de las difíciles circunstancias que ha atravesado el país durante el último mes, incluyendo las afectaciones provocadas por el terremoto.

Con un Rommel Fernández completamente lleno, el defensor aseguró que el equipo tenía presente la responsabilidad de regalarle una alegría a los panameños.

"Claro, al final esta victoria es para todos ellos. Hablábamos en Curazao que teníamos que darle esta clasificación a ellos por todo lo que estaba pasando en el país. Sabemos que fueron momentos difíciles, donde hubieron muchas pérdidas materiales y nada, al final lo entregamos todo para ellos", expresó.

Andrade también agradeció el acompañamiento de los aficionados durante todo el encuentro y destacó la importancia de ese respaldo en los momentos de mayor exigencia.

"Esto es para ellos y siempre le agradecemos por todo el apoyo que siempre nos dan desde el minuto uno hasta el noventa y cinco. Creo que eso es fundamental y siempre nos da ese aire que siempre necesitamos en los minutos finales", concluyó.

Con el triunfo 2-0 sobre Curazao, Panamá celebró su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027, y aseguró su presencia en la Copa Oro 2027. Una victoria que, para los integrantes de la selección, también representó una oportunidad de compartir una alegría con todo el país.