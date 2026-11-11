Mundial Sub-17 Catar 2026 | Felipe Baloy define los 21 convocados de la selección de Panamá

La Selección de Panamá Sub-17 tiene definido el grupo de 21 futbolistas que representará al país en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Panamá/Luego de más de ocho meses de preparación, que incluyeron entrenamientos, partidos amistosos internacionales en Salou, España, y un campamento de trabajo en Emiratos Árabes Unidos, el técnico Felipe Baloy confirmó la lista oficial de convocados para afrontar la cita mundialista.

Los 21 jugadores fueron seleccionados tras completar los últimos compromisos de preparación en territorio emiratí, donde el equipo nacional afinó detalles antes de trasladarse a Catar para encarar su participación en el torneo.

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Panamá se traslada a Doha para el Mundial

La Selección Sub-17 de Panamá realizó este miércoles su último entrenamiento en la ciudad de Al Ain, poniendo punto final a su campamento de preparación en Emiratos Árabes Unidos.

El viaje hacia Doha, Catar, está programado para este jueves 12 de noviembre. Una vez en territorio catarí, el equipo dirigido por Baloy iniciará su concentración final para preparar su debut mundialista, previsto para el 19 de noviembre frente a la selección anfitriona.

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Calendario de Panamá en el grupo A

Panamá quedó ubicado en el grupo A y tendrá como primer rival al seleccionado de Catar, en un compromiso programado para el próximo 19 de noviembre en el Aspire Zone de Doha.

El encuentro comenzará a las 6:30 p.m. hora local (10:30 a.m. de Panamá).

Posteriormente, el conjunto canalero enfrentará a Grecia el 22 de noviembre, en el Aspire Zone (Campo 9), a las 3:30 p.m. hora local (7:30 a.m. de Panamá).

La fase de grupos finalizará para Panamá el 25 de noviembre, cuando se mida a Egipto en el Aspire Zone (Campo 3), desde las 5:30 p.m. hora local (9:30 a.m. de Panamá).

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Lista oficial de convocados de Panamá Sub-17

El entrenador Felipe Baloy seleccionó a 21 futbolistas, distribuidos en cuatro líneas: porteros, defensas, volantes y delanteros.

PORTEROS

Adamir Aparicio – CD Plaza Amador (PMA).

Luis López – Academia Costa del Este (PMA).

Isaías Abuabara – Celta de Vigo (ESP).

DEFENSAS

Alberto Adams – CD Plaza Amador (PMA).

Anthony Murillo – SD Atlético Nacional (PMA).

Giancarlo Alemán – CD Plaza Amador (PMA).

Neir Marrugo – CA Independiente (PMA).

Stephen Domínguez – Sporting SM (PMA).

VOLANTES

Alexander Tull – CA Independiente (PMA).

Alfredo Maduro – Academia Costa del Este (PMA).

José Asprilla – CD Universitario (PMA).

Estevis López – Veraguas United (PMA).

Gabriel Quiroz – Tauro FC (PMA).

Jossimar Insturain – Tauro FC (PMA).

Joseph López – San Francisco FC (PMA).

Jorge General – San Francisco FC (PMA).

Lucas Norte – CD Plaza Amador (PMA).

Ronaldo Matos – Sporting SM (PMA).

DELANTEROS

Cristian Morán – UMECIT FC (PMA).

Thiago Chalmers – CD Plaza Amador (PMA).

Jorshua Gómez – San Francisco FC (PMA).

Director técnico: Felipe Baloy.

Con información de FPF

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