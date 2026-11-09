Panamá arranca con fuerza ante Belice en el Torneo UNCAF Femenino Sub-19

Las panameñas mostraron contundencia en la primera jornada del certamen que se realiza en la Ciudad de Panamá.

Panamá/La Selección Femenina Sub-19 de Panamá consiguió una contundente victoria por 6-1 ante Belice, en compromiso correspondiente al Torneo UNCAF Femenino Sub-19, disputado en el COS Sports Plaza.

El conjunto panameño mostró su poder ofensivo y contó con una destacada actuación de Jozuanys Santos, quien firmó un doblete para contribuir al triunfo.

Hilary Pineda abrió el marcador al minuto 1, poniendo en ventaja a Panamá desde los primeros instantes del encuentro. Posteriormente, tras el empate de Belice, Poppy Wakefield devolvió la ventaja al equipo nacional al minuto 23, luego de recibir una asistencia de Pineda, para establecer el 2-1.

En el segundo tiempo, Panamá amplió la diferencia por intermedio de Jozuanys Santos, quien anotó al minuto 49. La misma futbolista volvió a hacerse presente en el marcador al 66', con un potente remate desde fuera del área para colocar el 4-1.

La goleada continuó al minuto 70, cuando Ketsianeth Panay marcó el quinto tanto panameño con un disparo de larga distancia. Finalmente, Sonia Rodríguez sentenció el encuentro al minuto 86, estableciendo el definitivo 6-1.

Goleadoras de Panamá:

Hilary Pineda (1').

Poppy Wakefield (23').

Jozuanys Santos (49' y 66').

Ketsianeth Panay (70').

Sonia Rodríguez (86').

Panamá volverá a la acción el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 3:00 p.m., cuando dispute su siguiente compromiso en el mismo escenario, el COS Sports Plaza.

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El torneo

El Torneo UNCAF Femenino Sub-19 2026 es una competición regional de fútbol femenino organizada por la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), en la que participan selecciones nacionales de Centroamérica en la categoría Sub-19.

Su principal objetivo es brindar competencia internacional a las jóvenes futbolistas, fortalecer el desarrollo del fútbol femenino en la región y ofrecerles experiencia de cara a futuras convocatorias de sus selecciones nacionales mayores.

En su edición 2026, el certamen tiene las siguientes características:

Fecha : del 9 al 15 de noviembre de 2026.

: del 9 al 15 de noviembre de 2026. Sede : Panamá.

: Panamá. Participantes : ocho selecciones nacionales.

: ocho selecciones nacionales. Categoría : fútbol femenino Sub-19.

: fútbol femenino Sub-19. Organización: UNCAF, bajo el programa FIFA Forward.

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Dos grupos están en competencia y son los siguientes:

Grupo A : Panamá, Belice, Honduras, El Salvador

: Panamá, Belice, Honduras, El Salvador Grupo B: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Cuba

El torneo se desarrolla en dos etapas:

Fase de grupos: cada selección disputa tres partidos, enfrentándose a los otros equipos de su grupo. Jornada de posiciones: los primeros lugares de cada grupo clasifican a la final por el campeonato. Los segundos lugares disputan el tercer puesto, los terceros juegan por el quinto y los cuartos por el séptimo lugar.

De esta manera, cada selección tiene garantizados cuatro encuentros durante la competición.