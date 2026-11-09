Noah Syrkin, el joven panameño que recuperó canchas para 700 niños y ahora busca reconstruir las afectadas por el terremoto

A través de GOAL Panamá, fundado en 2024, impulsa la recuperación de espacios deportivos en comunidades vulnerables. Tras beneficiar a 700 niños en seis comunidades, ahora busca reconstruir las canchas afectadas por el terremoto.

Panamá/En Samaria, San Miguelito, la cancha del Sector 5 tenía la malla rota, los arcos sueltos sobre concreto raso y ni un árbol alrededor. En septiembre, un grupo de voluntarios de entre 13 y 18 años pintó la cancha, instaló una red nueva y sembró acacias que en unos años darán sombra. Hoy más de 100 niños usan esa cancha. Quien lo organizó fue Noah Syrkin, un estudiante de 16 años.

En muchas comunidades los niños juegan sobre concreto o tierra, sin sombra, sin tacos ni balones, y a la hora que les toca, que con frecuencia es el mediodía. Los últimos años han sido los más calurosos registrados en Panamá, y jugar al sol sin un árbol cerca se ha vuelto físicamente riesgoso. Donde no hay canchas en condiciones, el talento se pierde antes de que alguien lo vea.

GOAL Panamá empezó en 2024 con lo más simple: Noah y sus amigos recogieron tacos, balones y uniformes usados en su colegio y los llevaron a comunidades donde muchos niños jugaban descalzos. Después vino la idea de Eco-Cancha. En lugar de construir canchas nuevas, GOAL adopta canchas abandonadas en comunidades con altos índices de pobreza multidimensional, repara mallas y arcos, pinta líneas, organiza limpiezas con los vecinos y siembra árboles para que vuelva la sombra. Cada cancha queda a cargo de un líder comunitario que se compromete a cuidarla.

En dos años GOAL ha trabajado en Chilibre, Ancón, Loma Cobá, Samaria, Paraíso y Abia Yala, ha atendido directamente a más de 700 niños y ha movilizado a más de 65 voluntarios, la mayoría compañeros que hoy coordinan sus propias jornadas. Las canchas recuperadas siguen en uso para muchos más niños de los que GOAL puede contar.

Ese historial le valió ser seleccionado como Global Teen Leader 2026 de Three Dot Dash, el programa de We Are Family Foundation, la fundación del músico Nile Rodgers. Fueron elegidos 21 jóvenes entre postulantes de más de 90 países de seis continentes; Noah es el primer joven en participar representando a Panamá y el más joven del grupo.

Entre septiembre y octubre participó en el Just Peace Summit, en Londres y Somerset, que incluyó una gala de la fundación con los jóvenes en Abbey Road Studios, junto a mentores de la banda de Bon Jovi, Apple Music y empresas de tecnología.

“En Londres conocí a Bashir, que en Tanzania creó un sistema que les dice a los agricultores por mensaje de texto cuándo y cuánto regar. En las pruebas usaron un 40 % menos de agua. Mi nuevo amigo Tariq, de Nigeria, quería que más gente hablara de lo serio que es el cambio climático. Hoy su plataforma comparte contenido sobre el clima y ya ha llegado a casi medio millón de personas. Para nosotros, adaptarnos a un clima que cambia ya es parte de crecer”, cuenta Noah.

De regreso en Panamá, GOAL entró en una nueva etapa. El terremoto de magnitud 7,7 del 9 de octubre dejó cientos de escuelas afectadas en Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, y con ellas las canchas donde juegan los niños de esas comunidades.

GOAL está articulándose con UNICEF para apoyar los espacios recreativos que se están habilitando en Hicaco, en Soná; Los Pozos, en Herrera, y Llano de Piedra, en Macaracas, mientras se reparan de forma permanente las escuelas y las canchas. 2nd Touch Soccer, la organización estadounidense con la que GOAL colabora desde el inicio, ya ha aportado equipo y materiales.

Al mismo tiempo, Noah está desarrollando un análisis con investigadores académicos sobre cuánto cuesta mantener una cancha de grama natural frente a una sintética en el clima panameño y cuánto se calienta cada superficie a las horas en que juegan los niños. Quiere que una comunidad que reconstruye después del terremoto pueda decidir qué cancha le conviene y cuál puede sostener con su propio presupuesto.

Para Noah, Londres fue una pausa. La medida que le importa sigue siendo la misma: cuántos niños tienen una cancha donde el sol no les robe el juego.

Nota de prensa