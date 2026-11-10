Centroamérica retrocede en fútbol: solo Panamá y Guatemala clasifican a cuartos de la Liga de Naciones de Concacaf

Con casi 50 millones de habitantes , Centroamérica tiene unos 4.400 futbolistas profesionales repartidos principalmente en 68 equipos , según cifras de la FIFA de 2024 .

Panamá/Bryan Oliva, de 12 años, corre por una cancha de pasto amarillento y crecido de un populoso barrio de San Salvador. Sueña con ser futbolista profesional, pero su talento no basta para hacerlo realidad en una Centroamérica donde el balón retrocede.

El hondureño Darixon Rivas, de 11 años, tiene la misma ilusión. Todas las tardes entrena en un campo de lodo, pero antes debe trabajar en el rancho familiar en La Abisinia, una remota aldea de Colón (norte).

Otras noticias: Panamá vs Curazao Liga de Naciones | Conoce la fecha, hora y dónde ver gratis el partido de vuelta

“Se gana un montón (de dinero como futbolista), pero no siento que sea posible para mí”, reconoce Bryan en Zacamil, un barrio de edificios multifamiliares de la capital salvadoreña.

Ilusionado con ayudar económicamente a su familia, cree que para jóvenes de sectores humildes como el suyo es “bien difícil” que los cazatalentos los descubran, pues las pocas oportunidades suelen llegar en zonas más privilegiadas.

La pobreza permea casi todo en Centroamérica, con aproximadamente la mitad de su gente en esa condición. Pero los problemas del fútbol van más lejos: salvo excepciones, la inversión en infraestructuras y formación de talento es escasa.

“Nos falta mucho”, admitió recientemente el presidente de la Federación Salvadoreña, Yamil Bukele, quien impulsa un plan para reforzar las categorías inferiores.

Otras noticias: Liga de Naciones Concacaf | La selección de Panamá entrenó por segundo día seguido

- Involución -

Las consecuencias están a la vista: solo Panamá y Guatemala clasificaron a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que arrancan el jueves.

De hecho, Panamá fue la única selección centroamericana en el reciente Mundial de Norteamérica, donde estuvieron las caribeñas Curazao y Haití en representación de la Concacaf.

En el caso de El Salvador, su última participación en una Copa del Mundo fue hace 44 años, en plena ebullición de su delantero Jorge “Mágico” González, considerado el mejor jugador centroamericano del siglo XX.

Por su banquillo, en manos actualmente del mundialista colombiano Hernán Darío Gómez, pasaron desde entonces más de 40 entrenadores.

Honduras, a cargo del español José Francisco Molina, también hace tiempo que vive del recuerdo. Su último Mundial fue Brasil 2014.

En esa cita se le paró el reloj a Costa Rica, que no ha vuelto a tener un equipo como aquel que sorprendió al llegar a cuartos de final. Guatemala, Nicaragua y Belice nunca fueron a un Mundial.

“Ha habido una involución”, declara a la AFP el argentino Diego Vázquez, exseleccionador de Honduras (2022-2023). “Hay que ordenar las ligas menores y que los gobiernos también inviertan”, agregó.

Para el exinternacional panameño Víctor René Mendieta, El Salvador, Honduras y Costa Rica “descuidaron” la formación de nuevos talentos.

Costarricenses y hondureños en particular “creen que la culpa la tienen los entrenadores, cuando en realidad es que su mina (...) se ha ido acabando y no tienen la capacidad de competir con las fuerzas emergentes del Caribe”, comenta a la AFP el periodista salvadoreño Bruno Porzio.

Otras noticias: Curazao vs Panamá | La sele continúa completando su plantel: Michael Amir Murillo se suma a la concentración

- Sin dolientes -

Con casi 50 millones de habitantes, Centroamérica tiene unos 4.400 futbolistas profesionales repartidos principalmente en 68 equipos, según cifras de la FIFA de 2024.

Sin embargo, las competiciones locales, sin estrellas ni técnicos de renombre, tienen un nivel discreto y apenas un puñado de jugadores supera los 5.000 dólares de salario mensual.

La mayoría de equipos carecen de filiales en ligas menores y de centros de formación. Muchos clubes además juegan en pequeños estadios de grama artificial.

“En El Salvador los empresarios grandes dejaron de interesarse en el fútbol” y a los dirigentes no les interesa “dejar un legado”, apunta Bruno Porzio. En Honduras, por su parte, los directivos “se quieren quedar de por vida”, subraya a la AFP el técnico hondureño Reynaldo Tilguath.

Centroamérica tampoco tiene jugadores en grandes ligas que ayuden a elevar el nivel de sus seleccionados, al contrario de Haití, Surinam o Curazao, repletas de futbolistas forjados en Europa.

Panamá está “trabajando mejor” en la formación, “los demás nos estamos quedando”, sostuvo Tilguath.

Mientras, en lo alto de la montaña en La Abisinia, Darixon y sus amigos comparten la cancha con caballos y vacas e intentan vencer las porterías de palos oxidados.

Uno de ellos lleva una camiseta de Lionel Messi, mientras otro luce indumentaria llena de imágenes de Cristiano Ronaldo.

El fútbol hondureño “está dañado (...), mire como está este campito, aquí venían a jugar también nuestros padres”, afirma Darixon.

Otras noticias: Selección de Panamá | Manuel Morán y Josué Vergara, ilusionados con su convocatoria para enfrentar a Curazao