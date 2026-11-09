Adalberto Carrasquilla, Manuel Morán, Azarías Londoño y José Fajardo se incorporan al grupo dirigido por Thomas Christiansen, que prepara los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27.

Panamá/La Selección de Panamá continúa completando su plantilla de cara a uno de los compromisos más importantes de la ventana internacional de noviembre.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen suma futbolistas que llegan desde sus respectivos clubes para reforzar el grupo que afrontará los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 frente a Curazao.

Entre los jugadores que se incorporan al combinado nacional destacan Adalberto Carrasquilla, Manuel Morán, Azarías Londoño y José Fajardo, quienes aportarán sus experiencias y características futbolísticas a una selección que tiene como objetivo avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.

El cuerpo técnico trabaja en la preparación de una serie de ida y vuelta que exigirá concentración y regularidad durante ambos compromisos. Panamá tendrá su primer desafío el jueves 12 de noviembre, cuando visite a Curazao en el Stadion Ergilio Hato, en Willemstad.

Posteriormente, el conjunto canalero regresará a casa para disputar el partido de vuelta el domingo 15 de noviembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde buscará aprovechar el respaldo de la afición panameña para conseguir su clasificación.

La serie representa una oportunidad para que Panamá continúe su camino hacia las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y asegure su presencia en la próxima edición de la Copa Oro.