Se espera que este miércoles la Comisión de Vivienda aborde el tema.

Ciudad de Panamá, Panamá/El polémico acuerdo municipal 316 sobre las aceras en la ciudad de Panamá será revisado este miércoles en una mesa técnica, en la que participarán autoridades municipales y representantes de distintos sectores para discutir posibles ajustes.

El tema fue abordado durante una sesión especial del Concejo Municipal de Panamá realizada en Curundú. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, y representantes de corregimiento adelantaron que la intención es revisar y modificar el acuerdo, al considerar que tiene objetivos positivos.

“Seguimos sentándonos con todos los gremios, escuchando a cada consejera, a cada ciudadano que nos ha aportado sus ideas para fortalecer este proyecto y la idea es precisamente revisarlo como se debe hacer”, manifestó Mizrachi.

El alcalde agregó que se han mantenido reuniones con diferentes organizaciones, entre ellas la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y la Cámara Panameña de la Construcción, para recibir sus aportes.

El pasado martes la presidenta de la Comisión de Vivienda anunció que este miércoles se reunirían para revisar el acuerdo ante los cuestionamientos surgidos.

Durante las intervenciones también se cuestionó que se traslade a los ciudadanos la responsabilidad de construir aceras que históricamente han faltado en la ciudad, así como la aplicación de multas de hasta $5,000.

Buscar y castigar a los ciudadanos o pedirles a los ciudadanos que hagan las aceras que no se han hecho históricamente en la ciudad es para mí una falta de respeto a la ciudadanía”, expresó Rody Rodríguez, representante de Parque Lefevre.

El representante indicó que los nuevos proyectos deben cumplir con las condiciones necesarias para garantizar un buen diseño y la accesibilidad, pero rechazó las sanciones planteadas.

“No se puede ir hacia atrás y castigando al ciudadano con multas excesivas también de 5 mil dólares que no discriminan si es una residencia o una empresa”, señaló.

El acuerdo ya había sido discutido el lunes en la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal, con participación de representantes de corregimiento y organizaciones como la SPIA, la Capac y la Asociación de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, que presentaron sus opiniones sobre las adecuaciones.

La sesión especial de este martes se celebró en Curundú, en el marco de los 55 años del corregimiento.

Con información de Elizabeth González.