El director de la CSS, indicó que que la CSS mantiene un 90% de abastecimiento y atribuyó parte de los faltantes al incumplimiento de proveedores y al envío de medicamentos al interior tras el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, anunció que la próxima semana publicará un listado de los proveedores que incumplieron con la entrega de medicamentos, tras las quejas de pacientes por la falta de algunos fármacos en las policlínicas.

Mon explicó que, aunque se realizaron las licitaciones, algunos proveedores no han completado las entregas, lo que ha afectado la disponibilidad de medicamentos. Además de divulgar sus nombres, indicó que se aplicarán medidas por estos incumplimientos.

Obviamente se les hace la ejecución de sus fianzas y se les inhabilita para que no puedan volver a vender en los próximos tiempos, por lo menos en un tiempo perentorio”, manifestó.

El director también se refirió a la disponibilidad limitada de medicamentos para pacientes que requieren intervenciones cardíacas y señaló que se trabaja para atender las necesidades del resto de los asegurados.

Y teníamos solo lo contado para las propias operaciones electivas que teníamos para esta semana. Entonces ya estamos consiguiendo los medicamentos necesarios, pero no lo puedo tener para toda la otra población que no necesariamente está operada, me explico. Entonces, eso es lo que estamos resolviendo para la primera semana de diciembre y, por supuesto, comunicándole todos los renglones de medicamentos a los asegurados, que eso es lo importante”, expresó.

Envío de medicamentos tras el terremoto

Según Mon, la CSS mantiene un 90% de abastecimiento de medicamentos. Explicó que el faltante responde, en gran parte, a los incumplimientos de proveedores, pero también al envío de medicinas al interior del país para atender las necesidades surgidas tras el terremoto.

Entre los medicamentos cuya disponibilidad se ha visto afectada, mencionó los destinados a pacientes con hipertensión y diabetes, así como los antibióticos.

Toda la parte de hipertensivos, toda la parte que tiene que ver con azúcar, toda la parte que tiene que ver con antibióticos se ha visto un poquito afectada por todo lo que hemos tenido que cooperar para poderle brindar a toda la población no asegurada un proceso de abastecimiento importante para evitar una crisis sanitaria después del temblor”, indicó.

El director explicó que la institución ha recurrido a compras urgentes y que la próxima semana se estarán abasteciendo las policlínicas. Entre los medicamentos que estarán disponibles en los próximos días mencionó el irbesartán, utilizado para tratar la hipertensión.

Con información de Kayra Saldaña.