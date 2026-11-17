El plan contempla una respuesta inmediata de nueve meses y una fase de recuperación de doce meses. Entre las acciones previstas figuran transferencias monetarias para 1,000 familias, suministro de agua segura, atención psicosocial y apoyo a centros de salud y educativos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cruz Roja Panameña (CRPA) presentó los fondos disponibles y los avances de su Plan Único de Respuesta al terremoto de octubre, que contempla asistencia inmediata durante nueve meses y una fase de recuperación de doce meses para las comunidades afectadas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), sociedades nacionales de la Cruz Roja, donantes y recursos propios de la organización. Su atención se concentra en familias cuyas viviendas quedaron destruidas o colapsadas y personas desplazadas, con prioridad para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), con corte al 9 de noviembre, se mantenían bajo seguimiento 19,666 familias afectadas, que representan 55,245 personas. Además, se reportaban 5,871 viviendas destruidas y 10,235 con daños parciales. El balance también registraba 4,428 personas en 135 albergues temporales, así como afectaciones en 120 establecimientos de salud y 619 centros educativos.

Entre los recursos contemplados está una asignación de 724,000 dólares del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF) de la IFRC, destinada a seis meses de trabajo. Este financiamiento permitirá realizar transferencias monetarias multipropósito a 815 familias, además de acciones de participación comunitaria, rendición de cuentas mediante la línea Matilde y medidas de protección, género e inclusión.

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Por otra parte, la Oficina de Respuesta Humanitaria ante Desastres (DHR), con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, contempla 2 millones de dólares para nueve meses. Los recursos se destinarán a proporcionar agua segura a 5 mil familias, distribuir 2,150 kits de higiene y entregar kits de alojamiento a 700 familias.

Este componente también incluye atención de salud casa por casa, equipos e insumos para cuatro centros priorizados por el Ministerio de Salud (Minsa), 1,000 atenciones de apoyo psicosocial y transferencias monetarias a 185 familias. En conjunto, las distintas fuentes de financiamiento permitirán entregar asistencia económica a 1,000 familias.

La Cruz Roja Canadiense aportará 30,000 dólares para la adquisición de medicamentos destinados a las atenciones de salud, mientras que la Cruz Roja Española brindará apoyo especializado en salud mental y asistencia psicosocial. A estos recursos se suman 30,000 dólares de un banco panameño para la compra de carpas, toldas y medicamentos, así como otros 220,000 dólares para asistencia a centros escolares.

Para la recuperación de medios de vida en actividades agrícolas, pesqueras y avícolas, especialmente en Azuero e Isla Cañas, la Cruz Roja Italiana y la Cruz Roja Española aportarán 100,000 euros cada una. Chevron, mediante la Cruz Roja Americana, contribuirá con 113,000 dólares. La Cruz Roja Panameña también informó que ha recibido 270,000 dólares en donaciones a través de sus canales de movilización de recursos. Estos fondos se utilizarán para apoyar infraestructura de salud, acciones de autocuidado y prioridades comunitarias, en coordinación con el Minsa.

Avances en el suministro de agua y saneamiento

Entre las acciones ya ejecutadas, el equipo WASH Hub, especializado en agua, saneamiento e higiene, instaló en Tonosí la planta potabilizadora M15, que opera desde el 12 de noviembre en coordinación con la Cruz Roja Panameña para distribuir agua segura a las comunidades afectadas. Además, se realizan análisis de agua en Mariato y se mantienen coordinaciones con otras organizaciones que trabajan en Azuero para evitar la duplicación de esfuerzos.

La IFRC también desplegó especialistas en gerencia de operaciones, transferencias monetarias y agua y saneamiento para apoyar la respuesta. Asimismo, acompañó un estudio de mercado conjunto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la armonización del valor de las transferencias económicas.

Entre las próximas acciones se contempla mantener en funcionamiento la planta M15 durante aproximadamente dos meses, evaluar las comunidades afectadas y distribuir filtros de agua, recipientes para almacenamiento y kits de higiene. También se prevé capacitar al personal y al voluntariado en respuesta de emergencia en materia de agua y saneamiento.

El plan incluye, además, la rehabilitación de sistemas rurales de agua en coordinación con el Minsa y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). La Cruz Roja Panameña indicó que mantiene la coordinación con Sinaproc, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, el Minsa y otros actores humanitarios, en cumplimiento de su función auxiliar de las instituciones públicas en el ámbito humanitario y de sus Principios Fundamentales.

La organización aclaró que la reconstrucción de viviendas está bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional y que las cifras de asistencia corresponden a metas que podrán actualizarse según los fondos disponibles, los costos y las necesidades que se confirmen.

Con información de Luis De Jesús Mendoza