La Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión de Paola Rincón, pareja del exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, quien permanece bajo detención provisional por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito. La Contraloría reportó un posible incremento patrimonial superior a los 937 mil dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a Paola Rincón, pareja del exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, como parte de la investigación que se sigue por el presunto delito de enriquecimiento injustificado. La orden de aprehensión contra Rincón fue emitida el 13 de noviembre y, según la información suministrada por fuentes judiciales, la captura se concretó la tarde del lunes 16 de noviembre.

Se pudo conocer que la mujer es investigada bajo la figura de "persona interpuesta", contemplada en el Código Penal y relacionada con la figura del testaferro. Esta modalidad se refiere a quien presuntamente facilita o sirve de intermediario para manejar recursos vinculados con actividades ilícitas. En este caso, Rincón es señalada como presunta testaferro de Oliva.

El exdirector de la AIG permanece bajo detención provisional desde el 31 de mayo, luego de que un juez de garantías admitiera la imputación presentada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado.

Oliva había sido aprehendido el 29 de mayo en una playa del país. Durante la audiencia de imputación, la fiscal anticorrupción Patricia Herrera sostuvo que el Ministerio Público presentó elementos de convicción sobre la posible comisión del delito y la presunta vinculación del exfuncionario con los hechos investigados.

Por su parte, la fiscal anticorrupción Jenisbeth del Carmen Malek explicó que la investigación comenzó de oficio, luego de que la Contraloría General de la República remitiera un informe en el que recomendaba indagar un posible caso de enriquecimiento injustificado. De acuerdo con Malek, el informe de la Contraloría identificó un presunto incremento patrimonial superior a los 937 mil dólares.

Oliva estuvo al frente de la AIG entre 2019 y 2024, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. También figuró entre las personas investigadas en el caso relacionado con la plataforma LISTO, utilizada para gestionar pagos del Vale Digital, el programa PASE-U y las becas universales. Antes de su aprehensión, el exfuncionario mantenía una medida cautelar de reporte periódico mientras avanzaban las investigaciones.