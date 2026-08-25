Exadministrador de la AIG, Luis Oliva, seguirá en prisión por orden del Tribunal de Apelaciones

Oliva mantiene otra investigación, en la que se encuentra imputado por el delito contra la administración pública, relacionada con la contratación irregular de la plataforma LISTO , utilizada para la gestión de pagos del Vale Digital , el programa PASE-U y las becas universales .

Panamá/Nuevamente, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la orden de detención provisional contra Luis Oliva, exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) entre 2019 y 2024, luego de que la defensa buscara revertir la decisión del Juzgado de Garantías de negar el cambio a otra medida cautelar.

En la audiencia, realizada esta mañana, la Fiscalía Superior Anticorrupción, que investiga a Oliva por el delito de enriquecimiento injustificado, defendió la decisión y aseguró que esta se basó en el hecho de que las condiciones de riesgo procesal que mantienen al exadministrador de la AIG en prisión no han variado.

Esta investigación está basada en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que determinó un presunto incremento patrimonial sin justificación que supera los $937 mil.

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La fiscal a cargo, Patricia Herrera, sostuvo que no fueron argumentados nuevos elementos que pudieran minimizar el riesgo por el cual el imputado se encuentra detenido. “Todo fue planteado y argumentado”, concluyó la funcionaria de instrucción.

La defensa de Oliva solicitó igualmente una fianza de $50 mil; sin embargo, el Tribunal no entró al debate, considerando precisamente la ausencia de nuevos elementos que permitieran reemplazar la detención.

Oliva mantiene otra investigación, en la que se encuentra imputado por el delito contra la administración pública, relacionada con la contratación irregular de la plataforma LISTO, utilizada para la gestión de pagos del Vale Digital, el programa PASE-U y las becas universales.

Por este último caso, Oliva mantenía una medida cautelar de reporte; sin embargo, el 29 de enero de este año fue aprehendido por la segunda investigación, motivo de esta última audiencia de apelación, por enriquecimiento injustificado.