Envenenamiento con dietilenglicol: Corte Suprema condena a la CSS a indemnizar a otras 4 víctimas

La reclamación de las víctimas era por el orden de $6 millones cada una. Sin embargo, la Corte fijó la indemnización en $25 mil y no concedió compensación por daños emergentes y lucro cesante presentados en la demanda.

Panamá/La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia emitió cuatro nuevos fallos mediante los cuales condena a la Caja de Seguro Social (CSS) al pago de indemnizaciones a cuatro víctimas de envenenamiento con dietilenglicol por el consumo de medicamentos elaborados en los laboratorios de esa institución de salud.

En los fallos, que tuvieron como sustanciadora a la magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen Stanziola, se condena al Estado, por conducto de la CSS, a pagar a cada víctima la suma de $25 mil.

Se trata de Daniel Abdiel Georget Ortiz, María Guadalupe Alba Viejo e Isidro Figueroa Sánchez, víctimas reconocidas como “afectadas en su salud” por la ingesta de medicamentos contaminados con dietilenglicol.

Igualmente, se ordenó el pago de $25 mil a favor de los herederos de Francisco Ávila Acosta.

La reclamación de las víctimas era por el orden de $6 millones cada una. Sin embargo, la Corte fijó la indemnización en $25 mil y no concedió compensación por daños emergentes y lucro cesante presentados en la demanda promovida por la firma Orobio & Orobio.

La decisión de los magistrados advierte la responsabilidad del Estado ante la falta de seguridad en la fabricación de los medicamentos en los laboratorios de la CSS entre los años 2004 y 2006.

La Caja de Seguro Social informó la semana pasada que se habían iniciado las diligencias para el pago de las indemnizaciones a las primeras 12 víctimas reconocidas, igualmente por un monto de $25 mil cada una. A esta cifra se sumarían estas últimas cuatro condenas. Para ello, habría destinado un presupuesto de $300 mil.

Las víctimas y sus familiares han cuestionado previamente el monto de las indemnizaciones reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, debido a que consideran que no corresponde con las reclamaciones planteadas por los afectados.

Además del pago, el fallo ordena la presentación de disculpas públicas a las víctimas. Estas deberán mantenerse por escrito en el sitio web institucional y en las redes sociales de la Caja de Seguro Social durante un mes, así como ser difundidas mediante un comunicado oficial de la institución dirigido a los medios de comunicación social.

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La CSS también queda obligada a la construcción de un monumento y la instalación de una placa conmemorativa con los nombres de todas las víctimas reconocidas, en la sede de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social, en reconocimiento a la memoria de las víctimas fallecidas.

También deberá instalar otra placa conmemorativa con los nombres de todas las víctimas reconocidas en las instalaciones donde funcionaba el Laboratorio de Producción de Medicamentos de dicha institución.

La Caja de Seguro Social debe mantener en su portal web una sección exclusiva con suficiente información y un mapa interactivo por provincia, en la que se actualice la información relativa a cada una de las demandas contencioso-administrativas de indemnización interpuestas ante la Sala Tercera de la Corte, para que cada paciente conozca el curso de las mismas.