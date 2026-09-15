Imputan nuevamente a exdirector del IFARHU de Panamá Este, esta vez por por blanqueo de capitales

El exdirector de la agencia regional, al igual que otra exfuncionaria, habían sido imputados previamente por la presunta comisió de delito de peculado, calificado como precedente del blanqueo de capitales.

Panamá/En audiencia de control de garantías, la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a Manuel Lamela, exdirector de la regional del Ifarhu de Panamá Este, y a Jennifer Estrada, quien se desempeñaba como cajera de la institución, ambos aprehendidos dentro de la operación “Nova” desarrollada este lunes por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Esta es la segunda imputación que reciben ambos exfuncionarios. El caso está relacionado con una investigación por presunto peculado en la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este, en la que ambos exfuncionarios ya habían sido imputados por este delito como precedente del supuesto blanqueo de capitales.

Durante la audiencia, a Lamela se le ordenó la detención provisional, tomando en cuenta los riesgos procesales, entre ellos la gravedad del delito investigado y que ya mantiene una investigación previa bajo la cual se encontraba con medida cautelar distinta a la privación de libertad. Mientras que a Estrada se le impuso arresto domiciliario y el uso de un brazalete electrónico.

Puedes leer: Contador presuntamente vinculado a fraude millonario en perjuicio de la DGI queda bajo detención por delincuencia organizada

Según la Fiscalía, ambos habrían utilizado sus cuentas personales para realizar depósitos de dinero presuntamente provenientes del delito de peculado.

En el caso de Lamela, el monto sería de aproximadamente $83,967.97, mientras que Estrada habría manejado unos $26,117.89.

De acuerdo con un informe de actuación financiera de la Dirección de Investigación Judicial, estos movimientos de dinero no tendrían justificación con los salarios que recibían como funcionarios públicos.

La investigación sostiene que los exfuncionarios presuntamente convirtieron, estratificaron e incorporaron al sistema financiero panameño fondos ilícitos provenientes del supuesto peculado, relacionado con cheques y tarjetas Clave Social del Ifarhu.

Este caso se investiga desde junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el IFARHU. Las diligencias permitieron detectar la presunta malversación y apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de la Agencia Regional de Panamá Este.

Según la Fiscalía, los exfuncionarios presuntamente endosaban los cheques a nombre de comerciantes de la localidad para posteriormente hacerlos efectivos. Por este caso también hay un comerciante imputado.