Alcalde Mizrachi teme que Ruiz Díaz intente 'desde adentro' sabotear su administración

Por su parte, el vicealcalde indicó que “no es un tema de sabotear, es que no entienden que la fiscalización es una responsabilidad de todos. Y fiscalizar y decir que corrijan no es sabotear; que prefieran que las personas miren hacia otro lado, ya es otra cosa”.

Panamá/El alcalde Mayer Mizrachi aseguró que Roberto Ruiz Díaz podrá reintegrarse a la Alcaldía de Panamá, como vicealcalde, pero deberá cumplir las funciones que le sean asignadas por él, y expresó su temor de que el vicealcalde intente “desde adentro” sabotear la administración.

Las declaraciones surgieron luego de que Ruiz Díaz hiciera pública una carta dirigida al Concejo Municipal, en la que anunció su reintegro a las funciones de vicealcalde y solicitó una oficina y personal para conformar su equipo de trabajo.

“Si es la aspiración del señor Roberto integrarse, en la alcaldía va a tener que integrarse bajo las decisiones y las asignaciones que decida el alcalde, mi persona”, manifestó Mizrachi.

Acto seguido, el alcalde acusó a Ruiz Díaz de haber intentado afectar la imagen y la gestión de la Alcaldía de Panamá mientras permaneció alejado de sus funciones.

Desde afuera, el señor Roberto ha tratado de sabotear una administración que creo que, en su mayoría, ha sido extremadamente apreciable por una gran parte de la ciudad. Y yo creo que el miedo de muchos, y me incluyo, es que ahora desde adentro trate de sabotear”, declaró el alcalde en el marco de la tercera feria de empleo organizada por la Alcaldía de Panamá.

¿Qué funciones tendrá Ruiz Díaz?

Mizrachi señaló que todavía no se ha determinado qué responsabilidades asumirá Ruiz Díaz tras su reintegro. No obstante, planteó la posibilidad de asignarle funciones en un albergue para habitantes de calle que la Alcaldía de Panamá se prepara para abrir en Las Garzas.

Estamos a punto de abrir un albergue para habitantes de calle en Las Garzas y nos falta personal allá; posiblemente él podría ocupar un puesto allá”, expresó.

Agregó que primero deberá observar cuál será la disposición del vicealcalde una vez regrese a la institución.

“Yo creo que eso está por verse y lo más importante es ver qué tipo de disposiciones trae este individuo que desde afuera ha tratado de destruir, desprestigiar una administración, una ejecución que ha sido excelente”, sostuvo.

Mizrachi defendió el desempeño de su gestión y aseguró que la actual administración está realizando un mejor trabajo que sus antecesoras.

“Para todos los efectos prácticos, estamos haciendo un mejor trabajo que nuestros antecesores y sería una pena que él no se sume, sino que venga a restar”, afirmó.

Mizrachi rechaza la “politiquería”

El alcalde también cuestionó las aspiraciones políticas atribuidas a Ruiz Díaz y advirtió que no permitirá que los cargos municipales sean utilizados para impulsar proyectos personales.

Nosotros no tenemos tiempo para la política. Este es un señor que ya expresó y sacó la cabeza expresando su interés político de correr para una presidencia, de armar partido. Yo no tengo tiempo para eso”, manifestó.

Según Mizrachi, esa misma posición se la ha comunicado a los representantes de corregimiento que trabajan con su administración.

“El que quiere estar en politiquería, bienvenido, allá se va. Pero aquí no hay tiempo para nombramientos. Aquí no hay tiempo para negociaciones y todo ese tipo de cosas que los políticos desde siempre usan: el cargo para avanzar su carrera política y no para avanzar un proyecto de servicio ciudadano, de mejoramiento de ciudad y de ciudadanía”, expresó.

Habla Ruiz Díaz: No es sabotear, es fiscalizar

Ante las declaraciones del alcalde, Ruiz Díaz señaló que “no es un tema de sabotear, es que no entienden que la fiscalización es una responsabilidad de todos. Y fiscalizar y decir que corrijan no es sabotear; que prefieran que las personas miren hacia otro lado ya es otra cosa”.

Aseguró que “las funciones son para justificar un salario. Yo dejé de cobrar un salario que se les ha estado pagando a otros asesores. Yo regreso a mi cargo de elección popular de vicealcalde, que no necesariamente requiere funciones, sino que está para suplir ausencias”.

Ruiz Díaz, quien pretende regresar el 1 de octubre, recordó que, en su momento, se le asignaron funciones que poco se ejercían o sobre las que poco se le consultaba, y que las recomendaciones dadas se preferían ignorar.

Entre estas estaban, según la Resolución RH-No.1359-2024: asesorar al alcalde en lo relativo a las políticas y objetivos de la institución, brindar al alcalde el análisis de situaciones existentes o materias específicas, que incluyan recomendaciones para resolver estas, desarrollar y ejecutar los proyectos y programas que le sean asignados por el alcalde y cualquier otra que tenga a bien indicarle el alcalde.

Señalo que, al ser solo vicealcalde, no tendría un salario que sustentar. “Si recuerdan, yo demandé dos veces ante la Corte la existencia de salarios para los vicealcaldes. Lastimosamente, las demandas no fueron admitidas”.

Tanto Mizrachi como Ruiz Díaz fueron electos alcalde y vicealcalde del distrito de Panamá, respectivamente, en mayo de 2024. Ambos fueron postulados por el Partido Popular. El vicealcalde no tiene funciones más allá de suplir al principal.

La feria de empleo

En medio de sus declaraciones sobre Ruiz Díaz, el alcalde invitó a los interesados, incluidos los vicealcaldes, a participar en la actividad, que fue ampliada por un día ante la cantidad de personas interesadas.

“Que antes de venir a la alcaldía, llámense vicealcaldes o no, vengan a la feria de empleo. Va a estar aquí presente hoy martes y mañana miércoles. Es la primera vez que la feria de empleo la ampliamos un día por la cantidad de personas que tenemos”, manifestó.

Mizrachi explicó que durante la jornada los participantes pueden registrarse, preparar su hoja de vida y optar por las vacantes ofrecidas por empresas privadas. También agradeció el respaldo de Konzerta, las compañías participantes y el personal de la Alcaldía de Panamá.

“Esta es la tercera vez que hacemos y los resultados van a hablar por sí solos. Le agradezco enormemente a todas las empresas, a Konzerta, a todo mi equipo de la alcaldía por hacer esto posible y a todos los ciudadanos que están participando de ella por meterle empeño, aspirar a una plaza de empleo, porque eso es lo que Panamá necesita ahorita mismo”, expresó.

Con información de Nicanor Alvarado.