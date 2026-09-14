Roberto Ruiz Díaz retomará el cargo de vicealcalde de Panamá el 1 de octubre tras licencia sin sueldo

En una carta fechada este 14 de septiembre, Ruiz Díaz informó al Concejo Municipal que renuncia al período restante de la licencia sin sueldo que mantenía hasta febrero de 2027 y solicitó las gestiones administrativas para su retorno.

Ciudad de Panamá, Panamá/El vicealcalde electo del distrito de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, anunció que se reincorporará a su cargo de elección popular a partir del próximo 1 de octubre de 2026, tras renunciar al período restante de la licencia sin sueldo que había solicitado.

La decisión fue comunicada mediante una carta fechada este lunes 14 de septiembre y dirigida a Dorindo Vega, presidente del Concejo Municipal de Panamá. En el documento, Ruiz Díaz señala que la licencia sin sueldo había sido aprobada mediante la Resolución No. 07 del 21 de enero de 2025 y estaba prevista hasta el 1 de febrero de 2027.

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Sin embargo, informó que renuncia al tiempo restante de ese permiso para retomar sus funciones. El vicealcalde solicitó al Concejo Municipal emitir la resolución correspondiente para formalizar su reincorporación y comunicarla oportunamente al alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, y a la Dirección de Recursos Humanos.

La solicitud también toma en consideración la Resolución RH-No. 1359-2024 del 28 de octubre de 2024, mediante la cual se le asignaron las funciones correspondientes al cargo.

Asimismo, Ruiz Díaz pidió que se realicen las gestiones necesarias para la asignación de la oficina de despacho del vicealcalde y del personal de apoyo correspondiente. En su comunicación, también hizo referencia al artículo 356 del Código Penal, relacionado con los actos propios de los funcionarios públicos.