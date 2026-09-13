Exrepresentante y extesorera de Miguel de La Borda condenados a 8 años de prisión por peculado

Además de la pena de prisión, el exrepresentante y la extesorera fueron condenados a 5 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas .

Colón/Un Tribunal de Juicio declaró culpables y condenó a 8 años de prisión al exrepresentante Felicito Terán Núñez y a la extesorera Milena Esther Polo Martínez, por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal del corregimiento de Miguel de la Borda, en Colón.

El juicio oral comenzó el 25 de agosto de 2026 y estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la información del caso, la junta comunal recibió $130,000 durante el periodo 2009-2014, pero durante el proceso judicial no se logró justificar el uso de $29,505.35, monto que corresponde a la lesión patrimonial atribuida en perjuicio de la entidad.

Durante el juicio fueron presentados nueve testimonios como parte de las pruebas que sustentaron el proceso.

Además de la pena de prisión, el exrepresentante y la extesorera fueron condenados a 5 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

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