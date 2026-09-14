Caso Conusi: Reprograman audiencia de medidas reales contra dirigente sindical Genaro López

La decisión fue adoptada debido a la ausencia de los representantes legales del sindicato y de la fundación, lo que impidió continuar con la diligencia prevista para este lunes 14 de septiembre.

Ciudad de Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá reprogramó para el próximo 9 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m., la audiencia de control de medidas reales dentro de un proceso penal seguido contra los dirigentes sindicales de Genaro López y Marco Andrade, en el proceso que se sigue en el caso Conusi.

La audiencia se realizará en la Sala 11 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicada en Plaza Ágora.

La decisión fue adoptada debido a la ausencia de los representantes legales del sindicato y de la fundación, lo que impidió continuar con la diligencia prevista para este lunes 14 de septiembre.

Durante la audiencia, el defensor técnico anunció formalmente su representación del sindicato. Además, el Tribunal de Garantías estableció la asignación de un defensor público para la fundación, en caso de que no cuente con un abogado particular, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso y el derecho a la defensa.

Los investigados son señalados por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, específicamente por supuesto blanqueo de capitales, estafa agravada, asociación ilícita y falsificación de documentos.

La audiencia de octubre permitirá dar continuidad al proceso y al análisis de las medidas reales solicitadas dentro de la investigación.