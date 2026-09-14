El presupuesto del Canal de Panamá deberá ser aprobado por la Comisión de Presupuesto y posteriormente cumplir su trámite en segundo y tercer debate ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este lunes, en primer debate, el proyecto de presupuesto del canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026-2027, con 9 votos a favor y 3 abstenciones.