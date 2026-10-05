Solo durante septiembre se reportaron varios casos de mujeres asesinadas a tiros en diferentes sectores, algunas de ellas en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Las muertes violentas de mujeres continúan registrándose en distintos puntos del país. En lo que va de 2026, se contabilizan más de 16 casos de femicidio y alrededor de 18 muertes violentas de mujeres, de acuerdo con las cifras mencionadas en torno a estos hechos.