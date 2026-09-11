Operación Fisher: tribunal definirá penas para 14 condenados por asociación ilícita y blanqueo

La investigación permitió decomisar 1.5 toneladas de droga, cerca de $10 millones en efectivo y aproximadamente $20 millones en activos. La lectura de la sentencia será el próximo 6 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un tribunal realiza la audiencia de individualización de la pena para 14 personas condenadas por los delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales, como parte de la operación Fisher.

Durante esta fase del proceso judicial se determinará la sanción exacta y la reparación del daño que se impondrá a cada una de las personas declaradas culpables. La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 6 de octubre.

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La investigación comenzó en febrero de 2020 y estuvo a cargo de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. Su propósito era desarticular una organización criminal presuntamente vinculada con el Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura utilizaba las costas del Caribe panameño, específicamente los sectores de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, para recibir, almacenar y transportar grandes cantidades de droga procedentes de Colombia.

Los cargamentos tenían como destino final Estados Unidos y Europa.

En el desarrollo de la operación fueron decomisadas 1.5 toneladas de droga y cerca de $10 millones en efectivo. Las autoridades también incautaron aproximadamente $20 millones en activos, además de vehículos de alta gama y armas de fuego.

Con información de Jessica Román.