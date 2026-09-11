Presunta droga dentro de la cárcel de Penonomé: ¿Cómo ingresó?, autoridades investigan

En las celdas 5 y 6 fueron encontrados 107 carrizos plásticos con polvo blanco, envoltorios y bolsas con materia vegetal, además de un cigarrillo de fabricación casera.

Penonomé, Coclé/Las autoridades investigan cómo presuntas sustancias ilícitas lograron ingresar a la cárcel de Penonomé, en la provincia de Coclé, luego de que una diligencia de allanamiento y requisa dejara al descubierto diversos artículos ocultos en dos celdas del penal.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía Especializada de Drogas de Coclé y ejecutado junto con sus brazos auxiliares en las celdas 5 y 6 del centro penitenciario.

Durante la revisión fueron encontrados 12 envoltorios y tres bolsas con materia vegetal, además de un cigarrillo de fabricación casera.

Las autoridades también decomisaron 107 carrizos plásticos con polvo blanco, distribuidos en un envase con 48 unidades, un sobre con 25 y otro con 34. A estos indicios se sumaron cuatro bolsas, un sobre plástico y un envoltorio que contenían la misma sustancia.

Los artículos fueron recolectados, embalados y rotulados siguiendo los protocolos de cadena de custodia, antes de ser incorporados a la carpeta judicial.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar cómo ingresaron estas sustancias prohibidas al centro penitenciario y establecer las responsabilidades penales de las personas que pudieran estar involucradas.