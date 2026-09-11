Arresto domiciliario y reporte periódico para imputados que movieron $51 mil con tarjetas de crédito hurtadas

Los imputados fueron aprehendidos el miércoles 9 de septiembre durante la operación “Carder”, desarrollada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial.

Panamá/Dos personas imputadas por delitos financieros y blanqueo de capitales permanecerán bajo arresto domiciliario, deberán comparecer ante las autoridades todos los lunes y no podrán salir del país, mientras avanzan las investigaciones de la operación “Carder”, relacionada con el uso de tarjetas de crédito sustraídas de vehículos para realizar transacciones que ocasionaron una afectación superior a los $51 mil.

Los imputados fueron aprehendidos el miércoles 9 de septiembre durante la operación “Carder”, desarrollada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Durante las audiencias de solicitudes múltiples, un juez de garantías legalizó las aprehensiones y admitió la formulación de los cargos por delito financiero. Como medidas cautelares, ordenó la retención domiciliaria, la comparecencia periódica todos los lunes y el impedimento de salida del país.

La investigación comenzó a raíz de múltiples hurtos en vehículos, de los cuales se sustraían artículos de valor y tarjetas de crédito. Según la Fiscalía, las tarjetas eran utilizadas inmediatamente para efectuar transacciones en un punto de venta móvil o MPOS, vinculado con la cuenta bancaria de un comercio dedicado a la venta de comida.

Una vez que el dinero ingresaba en la cuenta bancaria, la propietaria del restaurante presuntamente realizaba retiros en efectivo mediante cajeros automáticos y transfería fondos a una cuenta personal y a dos cuentas pertenecientes a su socio, un chef. Posteriormente, este le habría devuelto parte del dinero.

La Fiscalía calcula que este esquema produjo una afectación económica superior a los $51 mil. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.