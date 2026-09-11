Migración identifica en Panamá a alias 'D-Max', buscado por la justicia colombiana

Como resultado del cotejo internacional, las autoridades determinaron que su identidad real corresponde a Juan Carlos Castillo Vaca , conocido con el alias de “D-Max” .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración (SNM) confirmó la identidad de un ciudadano colombiano que permanecía bajo custodia en un centro de detención administrativo migratorio, luego de un proceso de verificación y cotejo de información con autoridades de Colombia.

El ciudadano figuraba inicialmente en los registros panameños con el nombre de Gabriel Ángel Lozano Verona y había cumplido una condena de 48 meses de prisión en Panamá por el delito de blanqueo de capitales.

Tras cumplir la sanción penal, el extranjero fue trasladado desde la Regional de Darién a un albergue migratorio para continuar con los trámites correspondientes.

Durante su permanencia en la instalación administrativa, inspectores del SNM realizaron verificaciones de seguridad e intercambiaron información con la sede de Interpol y sus homólogos en Colombia.

Como resultado del cotejo internacional, las autoridades determinaron que su identidad real corresponde a Juan Carlos Castillo Vaca, conocido con el alias de “D-Max”.

De acuerdo con Migración, Castillo Vaca mantiene una orden de captura vigente en Colombia por el delito de fuga de presos.

Además, registra una condena de 500 meses de prisión en ese país por su presunta vinculación con una organización criminal en el departamento del Valle del Cauca, relacionada con delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión.

Según la información proporcionada por las autoridades, la organización a la que estaría vinculado habría sido relacionada con un atentado sicarial ocurrido el 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro, en el que fueron utilizadas armas de fuego, entre ellas un fusil.

Tras confirmarse su identidad, el ciudadano fue remitido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para continuar con los trámites correspondientes.

El Servicio Nacional de Migración destacó que este procedimiento forma parte de los mecanismos de cooperación internacional utilizados para fortalecer la seguridad regional y la verificación de ciudadanos extranjeros bajo custodia en Panamá.