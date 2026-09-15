Contador presuntamente vinculado a fraude millonario en perjuicio de la DGI queda bajo detención por delincuencia organizada

Según lo expuesto por el Ministerio Público, Chérigo Moreno sería socio y contador de Luis Alberto Gaitán Mendoza, también imputado dentro de las pesquisas y llevado a audiencia de garantías el pasado domingo.

Panamá/El contador Efraín Chérigo Moreno, quien figuraba en la lista de los más buscados, por su presunta vinculación con el desfalco a la Dirección General de Ingresos (DGI) a través de la venta irregular de créditos fiscales, quedó detenido provisionalmente, luego de concluir la audiencia de control de garantías, realizada la mañana de hoy martes, en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.

Chérigo Moreno fue aprehendido mediante la operación Espejismo, investigación relacionada con el caso Pandora, que guarda relación con un presunto fraude de más de $40 millones de dólares.

Durante la audiencia, el Juzgado de Garantías admitió la imputación de cargos presentada por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada contra Chérigo Moreno por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, Chérigo Moreno sería socio y contador de Luis Alberto Gaitán Mendoza, también imputado dentro de las pesquisas y llevado a audiencia de garantías el pasado domingo.

Gaitán recibe fianza por $800 mil

En una audiencia realizada previamente, Luis Alberto Gaitán Mendoza también fue llevado ante un juez de Garantías tras ser aprehendido en la operación Espejismo.

En su caso, la jueza de Garantías Clara González, admitió una fianza de $800 mil como medida para evitar la detención provisional.

A Gaitán Mendoza se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos.

Dos personas aún permanecen entre los más buscados

Dentro de esta investigación permanecen pendientes de ubicación Renaúl Delgado Barrios y Dídimo Rodríguez Ayala, quienes continúan siendo requeridos por las autoridades dentro de las investigaciones por la operación Espejismo, que maneja una línea de investigación paralela al caso Pandora.

El Ministerio Público investiga un presunto esquema de fraude relacionado con créditos fiscales de la DGI, por un monto que supera los 40 millones de dólares.

De acuerdo con la información suministrada, hasta el momento 23 personas han sido imputadas dentro de este proceso.