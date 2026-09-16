Ministro Navarro sobre Cerro Colorado: 'No hay planes para que exista una mina'

Aún analizan el informe de auditoría entregado por Cobre Panamá; Apede entregó sus recomendaciones sobre el tema ayer martes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, aseguró que no existen planes para desarrollar una mina en Cerro Colorado, luego de conocerse que una consulta realizada en la comarca Ngäbe-Buglé rechazó la actividad minera en esa zona.

Esa mina, que yo sepa, no existe, nunca ha existido ni hay planes para que exista”, expresó el titular de Ambiente.

Navarro explicó que solo conoce por publicaciones en los medios de comunicación la información relacionada con la consulta, por lo que manifestó su sorpresa ante la convocatoria.

Solo lo que he visto en los medios. Me llamó mucho la atención que se hiciera una reunión para ver temas de la mina Cerro Colorado porque esa mina, que yo sepa, no existe, nunca ha existido ni hay planes para que exista. Pero bueno, me llamó la atención y vi que hubo una consulta o algo por el estilo”, declaró.

El ministro también recordó que la legislación panameña prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.

“Que yo sepa, todas las concesiones mineras nuevas fueron prohibidas por ley”, señaló.

Las declaraciones de Navarro se producen después de que en la comarca Ngäbe-Buglé se realizara una consulta en la que fue rechazada la actividad minera en Cerro Colorado. No obstante, el ministro reiteró que MiAmbiente no tiene conocimiento de planes dirigidos a desarrollar una mina en el área.

Cabe señalar que en Panamá rige una prohibición legal que frena las concesiones para la exploración y extracción de minería metálica. Se trata de Ley No. 407 de 3 de noviembre de 2023, que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración y extracción de minería metálica en el país.

Mina de Donoso

Por otra parte, el ministro anunció que aún se evalúa la información recibida sobre la auditoría de la mina de cobre, ubicada en Donoso, antes de emitir una información al Ejecutivo.

Estamos todavía nosotros recogiendo toda la información, evaluándola, validándola para poder hacer una recomendación al presidente sobre ese proyecto en particular en Donoso. Pero lo cierto es que el Conep ha entregado un informe al país en donde detallan el impacto económico que ha tenido el cierre, cómo se dio, a lo loco, como le digo yo, porque así fue, de un día para otro, de la mina de Donoso. Y fue un impacto económico devastador”, explicó.

Navarro señaló que el cierre provocó la pérdida de 30,000 empleos en Panamá, una situación que, según dijo, han sufrido en carne propia miles de familias.

Esto es algo muy grave que ven los economistas y los empresarios y también los panameños a pie que sufren y son golpeados todo el día por el desempleo. En nuestro caso vemos el tema ambiental”, dijo.

Ayer, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) entregó formalmente a la Comisión Interministerial el estudio “Repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá”, elaborado por su Unidad de Análisis Económico, para que sus resultados sean utilizados como insumo en el análisis que realiza el Gobierno.

El ministro explicó que “como la mina se cerró a lo loco, tenemos el hueco ahí” y añadió: “Mi posición siempre fue y sigue siendo que jamás la debimos haber abierto, pero ahora que está ahí tenemos que enfrentar el reto”.

Entre las recomendaciones planteadas figura la implementación de una auditoría ambiental internacional permanente, con participación equitativa de los grupos de interés en la divulgación de sus resultados.

Según la Comisión Interministerial, este planteamiento guarda relación con los compromisos de acceso a la información y participación pública asumidos por Panamá mediante el Acuerdo de Escazú, aprobado a través de la Ley 125 de 2020.

La Comisión calificó el estudio como un aporte relevante y consideró que constituye, hasta la fecha, uno de los análisis técnicos más rigurosos sobre las consecuencias económicas y sociales del cierre abrupto de la mina de cobre.