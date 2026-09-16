Exdirector de la DGI Publio De Gracia enfrenta audiencia de apelación este miércoles

El exdirector de la DGI es investigado por una suma aproximada de $724,000 que, presuntamente, no pudo justificar durante su permanencia en la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 16 de septiembre se tiene previsto realizar la audiencia de apelación del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La diligencia fue programada para las 2:00 p.m. en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna. La defensa solicita un cambio en las medidas cautelares aplicadas al exfuncionario.

La audiencia había sido fijada inicialmente para el pasado 31 de agosto, pero no pudo desarrollarse debido a problemas técnicos con la conexión virtual desde el centro penitenciario de Tinajitas, donde De Gracia permanece recluido.

El exdirector de la DGI es investigado por una suma aproximada de $724,000 que, presuntamente, no pudo justificar durante su permanencia en la institución.

Se espera que durante la audiencia los magistrados analicen los argumentos presentados por la defensa para solicitar la modificación de las medidas cautelares.

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