Aprehenden a 13 personas señaladas de pertenecer a organización criminal que operaba en Río Abajo, Pacora y San Miguelito

Se trató de un total de más de 30 diligencias que se desarrollaron para ubicar a miembros de esta estructura criminal e indicios relacionados con la investigación.

Ciudad de Panamá/Aprehenden a 13 personas, hasta el momento, por su presunta vinculación en el delito de pandillerismo. La operación Secuela se desarrolló en diferentes puntos del corregimiento de Río Abajo, Pacora y San Miguelito, sectores donde esta estructura delictiva mantenía control.

En la operación participaron la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Estas acciones judiciales se desarrollaron tras una investigación que inició en el 2025, con el objetivo de desarticular el grupo delictivo al que se le vincula con diferentes delitos, entre estos homicidios.

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Se trató de un total de más de 30 diligencias que se desarrollaron para ubicar a miembros de esta estructura criminal e indicios relacionados con la investigación que lleva la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo).

En las diligencias se ubicó dinero en efectivo y equipos tecnológicos.