La jueza concedió la prórroga solicitada por la Fiscalía, al considerar la complejidad y pluralidad de los hechos investigados, así como el número de personas imputadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Como causa compleja se declaró este viernes el caso del exdirector de Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva.

"En horas de la mañana, un Tribunal Superior acogió la solicitud de la Fiscalía de declarar compleja la investigación por enriquecimiento injustificado en el caso del exadministrador de la AIG, de manera que tendremos seis meses más para la investigación". Así lo explicó la fiscal superior de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, Patricia Herrera.

La sustentación de la Fiscalía se hizo ante la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Jazmyn Jaén. De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, la jueza concedió la prórroga al considerar la complejidad y pluralidad de los hechos investigados, así como el número de personas imputadas.

No obstante, la defensa técnica se opuso a la petición, al argumentar que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 502 del Código Procesal Penal.

Oliva se mantiene bajo detención provisional luego que, por segunda ocasión, el Juzgado de Garantías le negara la solicitud de cambio de esta medida cautelar, que lo mantiene en reclusión carcelaria mientras es investigado por enriquecimiento injustificado. Oliva dirigió la AIG durante el periodo 2019-2024 y está imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La investigación contra Oliva la inició el Ministerio Público en base a un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, con fecha del 15 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, en ese informe se habría detectado un presunto incremento patrimonial injustificado que supera los 957 mil dólares. Con base en estos elementos, el Ministerio Público le formuló cargos al exfuncionario el 31 de mayo de 2026.

Además, Oliva enfrenta otra investigación por los presuntos delitos de peculado, corrupción y asociación ilícita, en perjuicio de la AIG por la supuesta contratación irregular del sistema de pago para el Vale Digital.

En este caso, la Fiscalía, en audiencia de control de garantías, reveló un presunto complejo entramado de supuestas irregularidades en el manejo de fondos estatales y el uso de plataformas tecnológicas durante la pandemia del covid-19. Los fondos destinados por el Mides, Mitradel e Ifarhu habrían alcanzado alrededor de $100 millones en el marco del plan Panamá Solidario.

Según la fiscalía, Oliva habría permitido la malversación y el uso indebido de la base de datos del Estado, entregándola a un privado que lucró con ella sin contar con contrato con el Estado.